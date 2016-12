Victor Ponta, PUS LA ZID de presa internaţională, după anunţul demisiei

Victor Ponta, PUS LA ZID de presa internațională, după anunțul demisiei

Demisia lui Victor Ponta de la șefia PSD a fost remarcată de agențiile și publicațiile lumii.Sub titlul "Premierul român își dă demisia din vârful partidului pe fondul cercetării penale", Reuters scrie că anunțul a fost făcut duminică și Ponta a arătat că își va menține decizia până când procurorii vor incheia cercetarea penală.New York Times preia, sub titlul "Premierul român demisionează de la șefia partidului de guvernare pe fondul anchetei", un articol Associated Press care anunța demisia lui Ponta, relateaza ziare.com.Articolul, preluat și de The Sun Herald și de Business Standard, cu același titlu, amintește acuzațiile care i se aduc lui Ponta și faptul că acesta susține că este nevinovat.