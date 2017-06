Victor Ponta, primele declaraţii după numirea ca Secretar general al Guvernului

Victor Ponta, primele declarații după numirea ca Secretar general al Guvernului

Ştire online publicată Vineri, 16 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Secretarul general al Guvernului, Victor Ponta, a declarat, în această seară, că nu se aștepta să fie numit în această funcție, ea nefiind pe lista sa de dorințe, dar a precizat că, după ce a discutat cu premierul Sorin Grindeanu, a acceptat."Sorin Grindeanu mi-a propus, ieri, să vin în echipa domniei sale în această perioadă cu totul și cu totul anormală. Am spus imediat da pentru că eu cred că merită sprijin pentru lucrurile corecte pe care vrea să le facă. Funcția nu era chiar pe lista mea în carieră, dar nu e loc de orgolii, ci trebuie să asigurăm funcționarea guvernului pentru binele tuturor cetățenilor. Guvernul nu a fost și nu va fi al unui partid, ci al României Nu se poate închide pe perioada unei crize politice, trebuie să funcționeze, iar eu pe Sorin Grindeanu îl voi sprijini din această funcție în mod temporar.Persoana care a făcut propunerea a contat foarte mult. Îl cunosc pe Grindeanu, e un om serios, i s-a dat funcția de prim ministru. Am văzut un prim ministru hotărât și cu idei bune pentru România și PSD, dacă PSD vrea să mai aibă viitor. Sunt dispus să-l ajut cu experiența pe care o am"."Obiectivele sunt să ținem pe linia de plutire activitatea guvernamentală torpilată de o decizie greșită luată de dl. Dragnea. Nu este ușoară poziția actuală, dar cunosc destul de bine administrația centrală ca să pot să ajut. Perioada depinde de deciziile politice. Dacă moțiunea de cenzură nu va întruni numărul necesar de voturi este vorba de o activitate pe termen mai lung, în care primul ministru va încerca să aibă o majoritate și un guvern funcțional, așa cum a reușit Tăriceanu în 2007-2008. Dacă moțiunea totuși trece, domnul Grindeanu trebuie să asigure funcționarea până la numirea unui nou prim ministru de către Parlament.Există măsuri care nu pot aștepta. Dl. Grindeanu, miniștrii care trebuie să vină la serviciu pentru că e o funcție publică, trebuie să aibă grijă. Până la 1 iulie trebuie închis semestrul unu și pregătită rectificarea, sunt întâlniri internaționale... Sunt multe lucruri care nu pot aștepta rezolvarea crizei politice. Sunt convins că există dorință de dialog, cel puțin din partea domnului Grindeanu, pentru ca Guvernul să revină la o funcționare normală și să poată să-și exercite cât mai bine demnitatea pe care a ocupat-o la solicitarea celor care acum, deodată, îl consideră foarte rău.În ultimele trei zile Grindeanu a trecut un test mafiot aproape, cu amenințări personale, cu așa-zise dezvăluiri personale sau cu tentatie de mituire cu funcții bănoase în care sincer nu avea ce să caute pentru că nu avea pregătire. Faptul că a trecut acest test a contat. La Guvernul României nu se stinge lumina, am început să lucrăm chiar din această seară", a declarat Victor Ponta de la Palatul Victoria.Victor Ponta a fost numit oficial în funcția de secretar general al Guvernului, potrivit unei decizii publicate în Monitorul Oficial, odată cu cea privind demiterea lui Mihai Busuioc din acest post.