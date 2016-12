Victor Ponta nu se dezice de şefii consiliilor judeţene cercetaţi penal

Victor Ponta nu se dezice de șefii consiliilor județene cercetați penal

Liderul PSD, Victor Ponta declară că nu se dezice de președintele CJ Mehedinți și alți șefi de consilii județene, aflați în atenția DNA, care au probleme "doar pentru că sunt din județe unde PSD stă foarte bine" și arată că primarul Gheorghe Ștefan nu mai are nicio problemă după ce a trecut la PMP."Eu cred că vom lua mai multe voturi, pentru că oamenii știu foarte bine. Eu nu mă dezic nici de Adrian Duicu, nici de Prioteasa (președintele Consiliului Județean Dolj, Ion Prioteasa, urmărit penal într-un dosar privind licitațiile trucate-n.r.), nici de toți ceilalți care, doar pentru că sunt din județe unde PSD-ul stă foarte bine, au probleme, știam cu toții acest lucru că asta se va întâmpla până în noiembrie", a spus Ponta.Întrebat de presă dacă, prin această declarație, insinuează că persoanele respective sunt victimele unor presiuni, Ponta a susținut că el nu insinuează nimic, dar a făcut referire la faptul că "domnul Penalti", respectiv primarul orașului Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, nu mai are nicio problemă cu justiția după ce a trecut la Partidul Mișcarea Populară (PMP) susținut de președintele Traian Băsescu."Eu vă spun doar că am văzut la dumneavoastră un breaking-news, în urmă cu ceva timp, «Percheziții la Piatra Neamț, la primărie», după care domnul «Penalti», altfel un om simpatic pe care îl apreciez, a trecut la PMP și nu mai are nicio problemă. Ce să fac ? Să-i spun și lui Duicu să treacă la PMP ? Nu, asta e", a adăugat Ponta, citat de Mediafax.