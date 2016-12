Victor Ponta: "Nu cer nicio funcţie, nu refuz nicio funcţie"

Victor Ponta: "Nu cer nicio funcție, nu refuz nicio funcție"

Ştire online publicată Marţi, 20 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Deputatul PSD Victor Ponta a declarat, ieri, că nu cere, dar nici nu refuză vreo funcție, arătând că nu a discutat cu liderul social-democrat Liviu Dragnea pe această temă și nu-i dă acestuia sfaturi.„Nu cer nicio funcție, nu refuz nicio funcție. Deocamdată am primit de la oameni și de la PSD funcția de deputat de Gorj”, a spus Ponta, întrebat dacă vizează vreo funcție.Întrebat dacă își dorește funcția de președinte al Camerei Deputaților, acesta a precizat: „Nu. Nu am discutat. Când va fi cazul vă va anunța domnul Dragnea”.El a arătat că vrea să se implice în viața partidului „plenar” și că nu-i dă un sfat lui Liviu Dragnea.„Nu, cu sfaturile nu stau bine. Nu cred că trebuie să-i dea nimeni sfaturi. Știe foarte bine ce trebuie făcut. Sunt deputat de Gorj. Pentru toți cei care am fost aleși în Hunedoara, în Gorj, cel mai important e să salvăm locurile de muncă și energia pentru că, pur și simplu, au făcut-o praf. Am ajuns să cumpărăm energie din străinătate”, a menționat Ponta.