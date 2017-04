Victor Ponta: "Nu am cum să rup majoritatea, eu sunt unul singur"

Fostul premier social-democrat Victor Ponta declară că nu are nicio intenție să rupă majoritatea sau partidul și că nu dorește să ia nicio funcție pe care o ocupă actualul lider al PSD și președinte al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea.„Nu am în acest moment cum să rup majoritatea, că eu sunt unul singur, eu votez tot cu guvernul acesta, nu cred că alt guvern e mai bun. Încă mai sunt câțiva prieteni care își aduc aminte de mine, dar nu am vorbit cu nimeni să rup partidul”, a spus Victor Ponta.El a precizat că nu-și dorește să revină la conducerea PSD din aceleași motive pe care le-a avut și în 2015, când a renunțat la conducerea partidului.„Pot să mă duc la o echipă mai mică, să-mi fac o echipă. Mâine, dacă dispare toată conducerea PSD și se zice: vino înapoi să preiei conducerea, eu spun nu. Pentru că mâine sunt la instanță. Motivele din 2015 sunt valabile și azi. Nu se pune problema să iau niciun loc al lui Liviu Dragnea”, a afirmat Victor Ponta.Referitor la planurile sale de viitor, deputatul PSD a spus că este implicat într-un proiect regional și că încearcă să discute despre politica regională, în contextul în care România nu are nicio politică clar conturată în cadrul UE.