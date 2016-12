Victor Ponta îşi asumă NOUA GUVERNARE

Victor Ponta își asumă NOUA GUVERNARE

Marţi, 11 Martie 2014

Premierul Victor Ponta se află, la această oră, în fața Parlamentului, pentru a-și asuma răspunderea pe noul program de guvernare. Documentul include doleanțele UDMR, însă nu și măsurile mult așteptate de stimulare a economiei - scăderea CAS și a taxei pe valoarea adăugată. După asumarea răspunderii, Opoziția are la dispoziție trei zile pentru a depune moțiune de cenzură.Guvernul Ponta 3 își îndeplinește, astăzi, angajamentul luat în fața lui Traian Băsescu. Executivul se prezintă în fața Parlamentului pentru a-și angaja răspunderea pe un nou program de guvernare. Potrivit premierului, programul prevede, în mare, aceleași angajamente ca cel adoptat în 2012.Guvernul a trimis Parlamentului, săptămâna trecută, programul pe care își va asuma răspunderea. Premierul Victor Ponta a declarat, joi, că Guvernul își va asuma răspunderea pe un program de priorități pentru perioada următoare, document care nu reprezintă programul de guvernare din decembrie 2012, dar e inspirat aproape integral din acesta."Noul Guvern, în baza articolului 114 din Constituția României, își va angaja răspunderea pentru un program, nu program de guvernare, ci un program. Așa spune Constituția, așa facem! Este un program care va cuprinde principalele acțiuni și principalele direcții de acțiune ale Guvernului în perioada următoare. Evident că nu l-am inventat peste noapte, ci este inspirat aproape în totalitate din programul de guvernare aprobat în 2012, dar sunt lucruri care s-au realizat deja și nu are rost să ni le mai propunem încă o dată și sunt și lucruri noi care au apărut într-un an și jumătate și, evident că acestea trebuie să fie asumate de Guvern și aprobate de către Parlament", a declarat, atunci, Ponta.