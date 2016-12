Victor Ponta, încă o săptămână în Turcia

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul va mai rămâne în Turcia încă o săptămână, susțin surse din PSD. Motivul invocat este că medicii ar fi decis că Victor Ponta nu s-a refăcut încă după operația la genunchi. Astăzi, fostul vicepremier Liviu Dragnea a declarat că liderul PSD se gândește cum să se întoarcă în țară, însă este dificil de transportat în acest moment, transmite Digi24.ro.Liviu Dragnea, unul dintre cei care au cerut ca Victor Ponta să revină cât mai repede în țară, a anunțat acum că premierul mai rămâne în Turcia.„Face toate eforturile și caută toate variantele prin care să fie și transportat. Convingerea mea este că își dorește să revină în țară, că înțelege că a apărut o incoerență în coaliție și în actul guvernamental. În partid, lucrurile au început să se stabilizeze după ce am plecat prin țară”, a declarat Liviu Dragnea.Săptămâna viitoare, coaliția de guvernare are de dat primul test în Parlament, după plecarea lui Victor Ponta în Turcia, la votul pentru numirea lui Mihai Răzvan Ungureanu în fruntea Serviciului de Informații Externe. Gabriel Oprea, premierul interimar, a anunțat că UNPR va vota numirea lui Mihai Răzvan Ungureanu în fruntea SIE, în timp ce PSD nu este de acord.Chiar dacă recunoaște că atât coaliția, cât și partidul au trecut printr-o perioadă dificilă, Liviu Dragnea a dat asigurări liderilor PSD din teritoriu că rămân la guvernare.„Toți îl așteaptă să vină în țară, toți au aceeași opinie de a rămâne la guvernare cu Ponta premier. Dar, pe de altă parte, au aceeași opinie ca și mine: nu în orice condiții. PSD nu e un partid care să fie băgat în cazarmă”, a spus Liviu Dragnea.Sunt și lideri PSD care condiționează susținerea politică a lui Victor Ponta, de continuarea guvernării. Senatorul PSD Daniel Savu a afirmat, într-un interviu televizat, că Victor Ponta știe poziția partidului.„Dacă domnul Ponta cedează această luptă și își dă demisia, deși nu are niciun motiv să o facă, a pierdut total sprijinul partidului, deci cariera domnului Ponta s-a terminat și noi vom găsi un alt premier. Acest lucru i s-a spus domnului Ponta în Comitetul Executiv al partidului”, a declarat Daniel Savu, senator PSD.În urmă cu două săptămâni, prim-ministrul a fost operat la genunchiul stâng în Turcia. Iar luni, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de desemnare a lui Gabriel Oprea ca premier interimar, pe perioada în care Victor Ponta nu își va putea exercita atribuțiile.În PSD, funcția lui Victor Ponta a fost preluată interimar de Rovana Plumb.