Victor Ponta, despre demisia din funcţia de premier

Victor Ponta, despre demisia din funcția de premier

Ştire online publicată Marţi, 11 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Victor Ponta a declarat, luni, că nu intenționează să demisioneze și că va rămâne în funcția de prim-ministru câtă vreme are susținere politică.Întrebat, la România TV, dacă va demisiona din funcție, așa cum au existat zvonuri în ultima perioadă, Ponta a răspuns: "Nu. Mai e puțin până în decembrie 2016. (...) Am avut o discuție foarte clară în Comitetul Executiv al PSD și cu partenerii mei de alianță — dl Oprea, dl Tăriceanu și dl Constantin — înainte să plec în concediu. (...) În cazul meu demisia nu e doar o chestie personală, m-am supărat eu și am plecat. Dacă mă întrebați, da, aș fi vrut să plec atunci în anumite condiții. În cazul meu, este vorba de faptul că funcția pe care o ocup nu am moștenit-o eu din familie sau de undeva pe persoană fizică, ci pentru că vreo cinci milioane de oameni au votat cu USL și programul USL din 2012 și majoritatea parlamentară PSD-UNPR-ALDE și minoritățile naționale m-au sprijinit în această perioadă", scrie Agerpres.Premierul a adăugat însă că va pleca din funcția de prim-ministru dacă nu va mai avea sprijin politic. "Evident că plec din funcția de prim-ministru, nu am cum să rămân dacă nu sunt susținut de coaliția de guvernare", a spus Ponta, care a susținut că există presiuni asupra sa pentru a demisiona încă din prima zi de mandat.