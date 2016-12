Victor Ponta: Cred că Tokes habar nu are unde este Crimeea

Marţi, 11 Martie 2014.

Premierul Victor Ponta apreciază că europarlamentarul Laszlo Tokes, care a comparat situația minorității maghiare din România și cea a minorității din Crimeea, "habar nu are unde e Crimeea" și că astfel de declarații trebuie sancționate, dar a atenționat că și România are propriii extremiști, transmite Realitatea.net."Știți părerea mea despre Tokes, am avut și procese cu dânsul, dar, din fericire, le-am câștigat. Nu pot decât încă o dată să apreciez faptul că UDMR nu l-a pus pe listă pe Tokes și că Hunor Kelemen s-a delimitat de manifestări extremiste. Vreau să fim însă corecți: avem și noi extremiștii noștri, la București, care seara la televiziuni se exprimă la fel ca Tokes, doar că în limba română, așa că hai să fim atenți la ai noștri și, evident, să-i sancționăm pe ai lor", a spus Ponta.Întrebat de presă dacă poate fi realizată o comparație între minoritatea maghiară din România și cea din Crimeea, Ponta a răspuns: "Cred că habar nu are unde e Crimeea !".Europarlamentarul Laszlo Tokes a declarat, luni, în PE, că secuii din Ținutul Secuiesc sunt pe cale să devină minoritari pe propriul teritoriu, așa cum s-a întâmplat cu tătarii în Peninsula Crimeea și a cerut ajutor UE pentru obținerea autonomiei.Laszlo Tokes a precizat că la Târgu-Mureș a avut loc, luni, o manifestație a minorității maghiare "împotriva politicii de asimilare a Guvernului român". Secuii din Ținutul Secuiesc "sunt pe cale, precum tătarii din Peninsula Crimeea, să devină o minoritate pe propriul teritoriu", a mai spus Tokes, care a cerut Parlamentului European și celorlalte instituții europene să-i ajute pe secui să obțină autonomia.