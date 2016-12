Victor Ponta, conferinţă la Parlament

Victor Ponta, conferință la Parlament

Victor Ponta susține o conferință de presă, la această oră, la Parlament. Primul ministru urmează să-i informeze pe deputați și senatori ce răspuns a transmis Comisiei Europene la cele 11 întrebări venite din partea președintelui Jose Manuel Barroso.Comisia Europeană recomandă ca Guvernul și instituțiile cheie din România să își demonstreze angajamentul față de statul de drept și independența justiției.În plus, Comisia va definitiva astăzi textul raportului privind Mecanismul de Cooperare și Verificare pe Justiție referitor la România. Asta face ca răspunsurile premierului Ponta la problemele ridicate de președintele Barroso să fie esențiale în analiza Comisiei Europene.„CC are prin lege toate puterile pe care le-a stabilit prin deciziile sale. Din acest moment, deciziile CCR se aplică imediat și acoperă tot ceea ce CC a decis că e necesar. Referitor la legea referendumului, Guvernul a susținut decizia lui Antonescu de a promulga acea lege care prevede că demiterea se face cu majoritatea voturilor exprimate dacă la referendum s-au prezentat 50+1 din cetățeni.Singura modificare este extinderea programului de vot la 7:00-23:00. Am văzut câțiva reprezentanți ai PDL care nu sunt de acord. Ei nu vor ca oamenii să vină la vot. Nimeni nu poate anticipa cum votează românii. Ceea ce știu sigur e că în baza deciziilor curții, referendumul e valid cu 50+1 din cetățenii cu drept de vot”, a declarata, printre altele, Ponta.