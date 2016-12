Victor Ponta a inaugurat 10 kilometri din autostrada ce leagă România de Ungaria

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Victor Ponta a participat la inaugurarea tronsonului de 10 kilometri din autostrada Nădlac-Arad și la deschiderea puctului de frontieră, Nădlac II - Csanadpalota, între România și Ungaria. Premierul a venit în cârje la eveniment, ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, fiind prezent la rândul lui la inaugurare. Lotul II din Autostrada Nădlac-Arad are o lungime de 16 kilometri, însă șase kilometri au fost deschiși circulației în luna decembrie 2014. Prin urmare, astăzi, CNADNR deschide traficului cei zece kilometri rămași, cuprinși între DN 7 Pecica și Arad.Premierul a anunțat încă de dimineață că va participa la inaugurare. Noul punct de frontieră care va fi inaugurat cu acest prilej - Nădlac II - va lega România și Ungaria prin interconectarea autostrăzilor A1 și M43, între localitățile Nădlac (România) și Csanadpalota (Ungaria), potrivit Realitatea.net.”Vreau să vă confirm că cei 10 kilometri sunt operaționali. S-au finalizat si contesatiile, în aceste conditii sunt 24 de ore importante, cel mai important este că avem semnat un acord de 12 miliarde pentru infrastructura. Pentru prima data, suntem legați de Europa prin autostradă(...)Propunerea pentru ministrul transporturilor este facută deja, cred ca domnul președinte va lua o decizie. De data asta în Romania s-a lucrat mai bine fata de Ungaria. Mi-a lipsit România, dumneavoastră sunteți nemulțumit”, a declarat Victor Ponta, după ceremonia de inaugurare.Purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADNR), Bogdan Cotârlici, a declarat, miercuri, pentru Mediafax, că autoritățile române și ungare au stabilit ca în data de 11 iulie să fie deschisă la graniță autostrada pan-europeană. România și Ungaria au convenit înființarea unui nou punct de trecere a frontierei de stat, care va lega cele două țări prin interconectarea autostrăzilor A1 și M43, între localitățile Nădlac (România) și Csanadpalota (Ungaria).Noul punct de frontieră a fost aprobat prin memorandum, în ședința de miercuri a Guvernului român.Guvernul arată că noul punct de frontieră va facilita atât traficul internațional de persoane, cât și traficul internațional de mărfuri, introducând, totodată, și o limită de greutate de 7,5 tone în privința traficului prin punctul de la Nădlac – Nagylak.Suprafața punctului Nădlac II este de 22 de hectare și este complet supravegheată video. De asemenea, camerele instalate la cabinele de control identifică automat numerele de înmatriculare ale mașinilor, iar programele informatice afișează dacă mașinile sunt furate sau dacă au vigneta plătită.Din cele zece benzi de pe fiecare sens, patru sunt pentru autoturisme, patru sunt pentru automarfare, nefiind inclus transportul de mărfuri ce trebuie controlate fitosanitar și veterinar și transportul de mărfuri periculoase, iar două sunt pentru autocare.Pentru traficul greu vor exista patru cântare, două pe fiecare sens de circulație. Parcarea de pe sensul de ieșire din țară are 107 locuri pentru camioane.Proiectul amenajării acestui punct de frontieră a fost modificat față de cel cuprins în contractul de construire a autostrăzii Nădlac-Pecica. Astfel, la solicitarea autorităților, punctul a fost extins, pentru a avea o capacitate de tranzit mult mai mare decât cea prevăzută inițial, iar costurile de amenajare se ridică la peste 30 de milioane de lei, pentru care s-a semnat un contract nou cu asocierea de firme care a realizat autostrada.Începând din 15 iulie, automarfarele cu o capacitate de peste 7,5 tone nu vor mai putea tranzita Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac, de pe DN 7.Lotul II din Autostrada Nădlac-Arad are o lungime de 16 kilometri, însă șase kilometri au fost deschiși circulației în luna decembrie 2014, odată cu primul lot, pentru a exista legătură între DN 7 și șoseaua de mare viteză. Astfel, CNADNR va deschide traficului cei zece kilometri rămași, cuprinși între DN 7 Pecica și Arad. Construcția Autostrăzii Nădlac-Arad a fost împărțită în două loturi, pe o distanță totală de aproape 39 de kilometri. Primul a fost adjudecat inițial de asocierea româno-portugheză Romstrade-Monteadriano Engenharia e Construcao-Donep Construct, pentru 115,8 milioane de euro, iar lotul II a revenit Alpine Bau, valoarea contractului fiind de 124,45 milioane de euro.Lucrările de construcție pentru cele două tronsoane au fost deschise în octombrie 2011, termenul de execuție fiind de un an și jumătate. CNADNR a reziliat, la finele anului 2012, contractul pentru construirea primului tronson al autostrăzii, motivul principal fiind întârzierea lucrărilor, și a atribuit, în decembrie 2013, asocierii italo-germane Astaldi-Max Boegl, un contract de 308 milioane de lei (69 de milioane de euro), cu TVA, pentru finalizarea acestora. CNADNR a reziliat în vara anului trecut și contractul de proiectare și execuție a lotului al doilea, după falimentul constructorului Alpine Bau din Austria, comunicând la vremea respectivă că stadiul de execuție a lucrării era de 84,75%. Lotul al doilea al autostrăzii Nădlac-Arad, în lungime de 16,6 kilometri, va fi finalizat tot de asocierea italo-germană Astaldi – Max Boegl.