Victor Cruceru a preluat frâiele filialei municipale a Partidului Poporului

Aproximativ 200 de membri ai Organizației Locale Constanța a Partidului Poporului - Dan Diaconescu (PP-DD) au fost prezenți, sâmbătă, pentru a-și desemna conducerea la Organizația Municipală.Întâlnirea a avut loc la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța iar sala mică a fost plină de susținătorii noii formațiuni politice. După intonarea imnului de stat al României, au fost prezentați candidații pentru funcțiile din Biroul Municipal, după care, rând pe rând, aceștia s-au prezentat în fața membrilor PP-DD.Dacă în urmă cu câteva luni, se preconiza că pentru funcția de preșe-dinte va candida și compozitorul constănțean Dumitru Lupu, în cele din urmă, acesta a renunțat.„Am considerat că funcția de președinte este o pălărie prea mare pentru mine. Eu am competențe pe cultură și mă voi ocupa de acest depar-tament pentru ca artiștii să nu mai fie batjocoriți. În urmă cu ceva timp, am solicitat Consiliului Județean Constanța să ne ofere posibilitatea ca eu, soția mea și alți artiști să organi-zăm diverse spectacole pe scena de la Cazinoul din Mamaia. Totul era gratuit. Cu toate acestea, am fost refuzați. Cred că se dorește moartea noastră”, a spus Dumitru Lupu.Drept urmare, singurul candidat la cea mai mare funcție din Organizația Municipală a fost Victor Cruceru care a câștigat fără probleme.Proaspătul președinte al filialei Constanța a PP-DD are 46 de ani, activează ca broker în domeniul asigurărilor, este căsătorit și tatăl a patru fetițe. Victor Cruceru a declarat că s-a înscris în Partidul Poporului cu speranța că poate schimba ceva pentru binele cetățenilor și că are o plat-formă program foarte bine definită.„Îmi doresc formarea, structurarea și promovarea unei echipe dinamice de specialiști, cu obiective precise pentru viața economico-socială și culturală a municipiului Constanța. Totodată, doresc selectarea din rândul membrilor PP-DD a profesioniștilor și înființarea departamentelor profesionale, conduse de performeri. Intenționez promovarea multiculturalismului și a dialogului cu celelalte etnii din Constanța și atragerea de fonduri în vederea bunei desfășurări a activității Organizației Municipale a Partidului Poporului - Dan Diaconescu”, a spus Victor Cruceru. El a mai precizat că, pe lângă alte obiective, are în vedere pregătirea și calificarea resursei umane în vederea atingerii obiectivelor și directivelor trasate de conducerea PP-DD la nivel municipal, județean și național.Revenind la alegeri, pe lista candidaților s-a mai aflat și fostul ziarist Mihai Bocai care a fost ales secretar executiv.Totodată, Gabriel Dima, Sorin Calută, Virgil Șișu, Nicoleta Pavel, Jeni Arecco, Eugen Mitu și Stelică Murariu au fost aleși vicepreședinți.Completarea Biroului Executiv al Organizației Municipale s-a făcut cu Gabriel Mascaș, Luciean Atana-siu, Andrada Bărbulescu, Camelia Andronache, Antonia Dermis, Cristian Ananci, Florin Ivanovici, Valeriu Mocanu și Liliana Enache, toți fiind aleși ca membri.