Viceprimarul oraşului Năvodari, Florin Chelaru, s-a transferat la o organizaţie a PNL din capitală

Ca să evite excluderea din partid

Viceprimarul orașului Năvodari, Florin Chelaru, s-a transferat la o organizație a PNL din capitală

Delegația Permanentă a PNL Constanța s-a întrunit, în acest week-end, într-o nouă ședință, cel mai important punct de pe ordinea de zi fiind pregătirea acțiunilor viitoare de consolidare a tuturor organizațiilor din județ. Președintele Filialei Teritoriale a PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, a declarat că Delegația Permanentă a clarificat sâmbătă și situația membrilor activi și a simpatizanților, pronunțându-se și în cazul viceprimarului din orașul Năvodari, Florin Chelaru. Reamintim că încă de la sfârșitul lunii martie, Biroul Politic Local al PNL Năvodari a decis să îi excludă din formațiunea politică de la malul mării pe Florin Chelaru și pe consilierul local Cristian Popescu, propunerea liberalilor năvodăreni fiind înaintată apoi conducerii județene. „O să ne mai întâlnim pe la Năvodari“ În replică, Florin Chelaru a precizat că are de transmis un mesaj liderului Gheorghe Dragomir: „Va avea mare ghinion. Eu rămân membru PNL și pe zona Năvodari ne vom mai auzi. O să ne mai întâlnim pe la Năvodari”. Liberalul a explicat apoi că va rămâne în PNL, după ce și-a făcut transferul la filiala sectorului 4 din București. Florin Chelaru a adăugat că a făcut acest pas pe 6 martie, chiar înainte de a fi exclus din Biroul Politic al PNL Năvodari și din Filiala Teritorială PNL Constanța. „Organizarea acestei delegații acum nu arată decât un mare act de lașitate. A așteptat două luni să facă Delegația Permanentă, exact când am plecat eu în vacanță. După atâta timp, putea să facă delegația mult mai devreme, dar, exact în momentul în care eu am plecat, atunci s-a hotărât să organizeze ședința”, a mai spus Florin Chelaru. Potrivit lui, există mai mulți liberali din Năvodari care și-au făcut transferul la București, printre care și patru consilieri locali. Pregătirea organizațiilor pe secții de votare Președintele PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, a mai anunțat că, după încheierea alegerilor în fiecare organizație din județ, urmează definitivarea organizațiilor pentru fiecare secție de votare. Delegația Permanentă a mai stabilit că liberalii din județ trebuie să încheie această etapă până la sfârșitul lunii iulie, în timp ce liberalii din Constanța au termen până la sfârșitul anului să își pregătească aceste forumuri.