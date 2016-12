Viceprimarul Decebal Făgădău, candidat la şefia PSD Constanţa

1

La steaua care-a rasarit

Era pe cand nu s-a zarit/Azi o vedem,si nu e.Inca nu e primar,dar va fi. Anul 1977 a fost anul cometei Hale-Bopp.Anul 1999 a fost anul eclipsei. Atunci au fost niste semne pe cer.Cometa si eclipsa au prevestit un mare evenimet politic din viata orasului nostru.Radu Mazare a fost steaua care a rasarit in viata noastra. Deceniul care a urmat,pe buna dreptate,se poate numi Deceniul Luminilor sau Epoca Feseneilor Luminati(EFL).A fost epoca de aur a Constantei,a fost Epoca Radu Mazare.Anul asta este anul cometei Panstarrs.Semnele sunt bune.Cometa asta ne prevesteste o noua epoca in istoria orasului nostru scump.Va fi Epoca Fagaduintei sau Epoca Fagadau.Constanta a ajuns in sfarsit la liman.In plus,Decebal este un nume predestinat,un nume cu rezonanta istorica.Monarhia fesenista trebuie intinerita.Si cine altul poate sa duca stindardul luptei pentru bunastarea ei, decat Decebal.Cine poate sa garanteze sursa veniturilor pentru ziarul Telegraf,televiziunea Neptun,finantarea firmelor de casa,bunastarea partidului decat un domn pamantean in persoana lui Decebal.Mazare stie el ceva.Probabil ca al cincilea mandat nu va mai exista.Cometa ne-a dat un semn.