Viceprimarul Constanţei, DECEBAL FĂGĂDĂU a RĂSPUNS ÎNTREBĂRILOR TALE

constanta

1.unde sunt cei 400 000 de pomi si arbori plantati in Constanta , pe ce suprafata sunt plantati conform declaratiilor scrise ale primarului ? 2.de ce nu se rezolva problema cainilor vagabonzi ? 3.ce se intampla cu stadionul de pe strada Badea Cartan ? este lasat in paragina de 3 mandate cu toata baza din imprejurimi. se vor construi blocuri acolo ? 4.de ce au inceput reabilitarea in zona Peninsula fara sa renoveze Cazinoul si cladirile foarte vechi ? 5. cate gradinite s-au construit pe mandatele lui mazare ? 6.zona centrala , Stefan cel mare arata deplorabil , pavaj , cladiri parasite , spatii comerciale scoase la inchiriat dar fara ofertanti , caini , gunoaie , pasaj Tomis spoit cu putin var si ciment ? 7.cati bani aduce statiunea Mamaia primariei Constanta ? 8. cati bani sunt alocati pentru cultura in Constanta in acest an ? 9.cum se explica pretul foarte mare la apa ( 2 eur/ mp , pentru cei cu canalizare ) , daca marile investitii sunt cu bani europeni? 10.marile proiecte ale Constantei sunt facute cu bani europeni in aceste conditii cum se cheltuiesc banii primariei ? 11.nu este prea putin o singura parcare , tot cu bani europeni , in 3 mandate ? aici il rog sa nu spuna ca primaria a facut parcari pe bulevarde micsorand trotuarul pentru ca oamenii tot parcau acolo doar ca urcau masina pe trotuar, adica nu au creat locuri noi de parcare . 13.de la la plaja Modern langa restaurant Zorile accesul al plaja este inchis de 3 ani daca nu se lucreaza acolo ? 14. de ce toate strazile sunt intr-o stare avansata de degradare , nu neaparat gropi , dar capacele de canalizare " aranjate " rivalizeaza cu gropile , portiuni mari cu surpari ? presupun ca nici Decebal nu-si petrece concediul in tara , cred ca a fost si el plecat prin Germania , Austria , Ungaria , nu si-a pus si el intrebarea de ce la ei se poate si la noi , nu ? 15.lista mea este mult mai lunga , gigacaloria , investitii in orasul Constanta ( si aiaci nu vreau sa spuna ca se construieste masiv in Mamaia ) , piste de biciclisti , daca primarul este generos pe bani publici de ce nu scoate oamenii asistati social pe starzi sa faca curat , de ce nu se monteaza camere de luat vederi ..... de ce ...de ce nu afost facute pana acum in 3 mandate si totusi primaria mai este datoare si la banci , nu ?