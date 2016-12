Vicepremierul Dîncu: Premierul Cioloş nu se înscrie în niciun partid

Vicepremierul Dîncu: Premierul Cioloș nu se înscrie în niciun partid

Vicepremierul Vasile Dîncu a afirmat, ieri, că premierul Dacian Cioloș le-a transmis membrilor Cabinetului că nu va intra în politică și nu va da un semnal în acest sens nimănui, iar acei miniștri care se vor înscrie într-un partid trebuie să plece din Executiv.„Noi am avut o discuție cu Dacian Cioloș în ziua sau în zilele în care am discutat despre mandatul nostru și am stabilit atunci că nu o să intrăm în politică și o să stăm până la capăt ca și căpitanul pe vapor până se scufundă cu totul, să stăm să plecăm ultimii de pe corabie. Noi, în acest moment, suntem în situația de a fi reînnoit acest proiect”, a spus Vasile Dîncu, la un post de televiziune.El a adăugat că nu crede că Cioloș va intra în politică.„Premierul ne-a spus că a face politică este o chestiune care ține de propria conștiință și că el nu va pleca la niciun partid și el nu va da semnal nimănui. Cel care vrea să facă politică este foarte bine, este bine să vină oameni competenți, oameni cu experiență politică, dar că nu vor primi semnal de la premier. Și, evident, cel care din Guvern se înscrie la un moment într-un partid politic, se pune pe o listă, trebuie să plece din Guvern. Așa este regula, noi suntem un Guvern independent și atunci cel care se înscrie în politică pleacă de bunăvoie, nu-l dă nimeni afară, pentru că asta este regula pe care am stabilit-o de la început, nu e ceva nou”, a precizat Dîncu.În opinia vicepremierului, s-ar putea ca partidul sau partidele care formează coaliția de guvernare să găsească oameni din Guvern pe care să-i păstreze, dar, cunoscând regulile politice, el nu crede că o formațiune care va câștiga alegerile va căuta să pună tehnocrați la guvernare.