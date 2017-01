Vicenţius Petrescu e pregătit să candideze pentru şefia Organizaţiei Municipale a PD-L Constanţa

Vicențius Petrescu e pregătit să candideze pentru șefia Organizației Municipale a PD-L Constanța

În pofida faptului că discuțiile legate de șefia PD-L Constanța par să se fi „temperat” ca urmare a unei posibile amânări a datei alegerilor, precum și a elaborării unui nou statut al partidului, democrat-liberalii tomitani își fac în continuare calcule vizavi de posturile de conducere. Mai mult sau mai puțin vocali, pedeliștii își cântăresc șansele pe care le au pen-tru a accede la „cârma” organizațiilor, fie a celei municipale, fie a celei județene a PD-L Constanța. Este și cazul lui Vicențius Petrescu, vicepreședintele Biroului Permanent Local al PD-L Constanța, care a declarat, pentru „Cuget liber”, că în situația în care noul statut al partidului nu prevede desființarea Organizației Municipale a PD-L, el este gata să intre în cursa pentru conducerea acesteia. „Atunci când se va pune problema alegerilor la municipiu, sunt gata să fac pasul acesta. De ce nu?!?”, a declarat Petrescu. Membru al PD-L, respectiv al fostului PD încă din anul 1999, Vicențius Petrescu este coordonatorul Colegiului parlamentar numărul 8 și, conform declarațiilor sale, s-a decis să candideze la șefia Organizației Municipale deoarece are „suficientă competență, experiență și notorietate” pentru a accede în această funcție. „De 11 ani de când sunt în partid am fost mereu în linia întâi în sisteme de organizare și de conducere, în toate campaniile electorale și am avut rezultate bune”, a ținut să precizeze democrat-liberalul constănțean. Vicențius Petrescu a declarat, de asemenea, că există o echipă de oameni pe sprijinul căreia mizează pentru că, susține el, „politica nu există fără susținere”. Este vorba, așa cum reiese din spusele sale, de Valentin Zeicu, Nicolae Șandru, consilier local în Consiliul Local Municipal Constanța, și de Ștefan Calangiu. În ceea ce privește obiectivele pe care i-ar plăcea să le împlinească de la conducerea Organizației Municipale a PD-L Constanța, Petrescu a pre-cizat aici desemnarea unui candidat democrat-liberal în cursa pentru Primăria Constanța. „Imaginea partidului trebuie reconstruită pentru a scăpa de acest handicap pe care PD-L-ul l-a avut în ultimii opt ani la Constanța. Trebuie să construim în jurul ideii desemnării unui candidat pentru Primărie, acesta este scopul”, a conchis Vicențius Petrescu.