Vice la feminin

La nivelul județului Constanța, există șapte femei care au reușit să ajungă în fruntea administrațiilor locale, fiind alese în funcția de viceprimar. Fie că au luat acest mandat ca pe „o provocare”, fie că au ajuns să descopere o „altă lume” în sfera administrativă, ele au știut să se impună și să gestioneze cu succes dificultățile din drumul lor, pe parcursul primului an de man-dat. Mandatul, o provocare După ce l-a începutul anului, Răzvan Alberto Andrei (PSD) și-a depus demisia din funcția de viceprimar al localității Techirghiol, a venit rândul unei femei să se afirme din această poziție. Astfel, în luna ianuarie, consilierul Adriana Șlincu i-a luat locul lui Andrei. Pentru ea, primele luni petrecute în fruntea orașului au reprezentat „un început de mandat promițător”. În opinia sa, acest mandat constituie „o provocare”, „o competiție” pentru a le demonstra bărbaților că femeile sunt puternice și pot face față tuturor problemelor ce se ivesc pe parcurs. În plus, Șlincu a declarat că întot-deauna femeile au avut câte două-trei reprezentante în Consiliul Local. În prezent, există doi consilieri de sex feminin în Consiliul Local, din partea PD-L, respectiv PNL. „Noi suntem mult mai incisive decât bărbații”, a ținut să precizeze Șlincu, referindu-se la activitatea lor din consiliu. Privind în urmă, ea nu are regrete, fiind foarte mulțumită de „colaborarea fructuoasă” pe care o are cu primarul Adrian Stan (PNL) și cu Consiliul Local. Cu toate acestea, este „mult prea devreme” pentru a se pronunța asupra deciziei de a candida în 2012 pentru un nou mandat de viceprimar. O altă lume Viceprimarul comunei Pecineaga, Georgeta Ioniță (PD-L), a mărturisit că preluarea mandatului a fost și pentru ea o „provocare”. Ea a adăugat că, după ce a renunțat la profesorat, a descoperit în Primărie o nouă lume. „Este o altă lume. Îmi place ceea ce fac și am reușit să acopăr toate sarcinile stabilite”, a declarat Ioniță. „Până să ajung aici, rezultatele mele, în calitate de profesoară de biologie, se vedeau la sfârșitul anului prin rezultatele copiilor și mulțumirile părinților. Acum, este cu totul altceva. Mă simt împlinită când vin oamenii să îmi mulțumească pentru faptul că i-am ajutat prin diferite acțiuni sau proiecte”, a mai spus ea. „Am reușit să cunosc localitatea mult mai bine și să mă apropii de oameni mult mai mult”, a completat viceprimarul. Singurul său regret este că a lăsat în urmă copiii de la școala generală din Pecineaga. Și ea s-a declarat mulțumită de colaborarea cu primarul pesedist Niculae Stan și Consiliul Local. La Pecineaga, mai există în consiliu alte trei reprezentante ale femeilor, din partea PSD și PNL. Alianța DA funcționează încă la Comana În comuna Comana, alianța DA nu a murit. Cele două partide vizate, PNL și PD-L, se înțeleg foarte bine pe plan local, prin reprezentanții lor în conducerea comunei: Ion Adam (primar), respectiv Emilia Andrei (viceprimar). Potrivit viceprimarului, colaborarea dintre cele două formațiuni politice este foarte bună. Emilia Andrei a declarat că, în primul an de mandat, a avut o relație foarte bună atât cu primarul, cât și cu Consiliul Local. Totuși, ea nu a negat faptul că au existat și divergențe, dar care s-au rezolvat în cele din urmă. Unele dintre acestea au fost provocate chiar de către fostul primar, tot o reprezentantă a sexului feminin, care s-a opus unor proiecte ale aleșilor. Pentru Emilia Andrei, primul an a fost „destul de greu”. „Am venit la conducere odată cu criza economică. Noi ne-am descurcat cât de cât, dar ne trebuie mai mulți bani pentru a duce la îndeplinire proiectele promise”, a precizat ea. Și în cazul ei, este prea devreme să se pună problema unui alt mandat. Funcțiile de conducere nu pun probleme femeilor Pentru că vine din domeniul privat, unde a deținut funcții de conducere, viceprimarului Mariana Filicea (PSD) nu i-a fost greu să preia comanda comunei Deleni împreună cu primarul Marian Dan (PSD). Așa cum a declarat, greul a venit în momentul în care a preluat mandatul fără bani în bugetul local. La toate acestea, s-a adăugat și anul de criză economică. „Doar din acest punct de vedere pot spune că primul an de mandat a fost unul greu”, a argumentat ea. „Ne adaptăm și noi la bugetul local. Avem mai multe obiective de finalizat, dar aș vrea să terminăm căminul cultural din Pietreni, pe care l-am promis oamenilor încă din campania electorală”, a mai spus viceprimarul. Alături de ea, în Consiliul Local mai este Anica Dan (PD-L), fostul primar, precum și o reprezentantă a PRM. Mariana Filicea nu a ascuns faptul că au existat divergențe între fosta și actuala conducere însă acestea s-au rezolvat. Nici pentru Iulia Frățilă (PD-L), viceprimarul comunei Valu lui Traian, preluarea conducerii locale nu a fost o problemă. „Având în vedere că de opt ani lucrez în administrație, pot spune că mă descurc foarte bine. Cred că o femeie se poate descurca foarte bine în orice domeniu, într-o funcție de conducere”, a punctat hotărât ea. Are o relație „extraordinar de bună” cu primarul Florin Mitroi (PD-L) și cu ceilalți aleși locali și nu are niciun fel de regrete când privește în urmă. În familie, pentru administrarea comunei Grădina Din 2008, în fruntea comunei Grădina au ajuns două femei: Gabriela Iacobici (primar PSD) și Nicoleta Iacobici (viceprimar PNG-CD), ele fiind și rude. Potrivit Nicoletei Iacobici, primarul îi este mătușă prin alianță. Mai precis, tatăl său și soțul Gabrielei Iacobici sunt frați. Cele două se descurcă foarte bine în această formulă. Nicoleta Iacobici a declarat că, deși fac parte din partide diferite, nu au existat diver-gențe nici în campania electorală și nici pe parcursul primului an de mandat. „Există o legătură foarte strânsă între noi și fiecare își vede de treabă”, a precizat ea. „Am lucrat foarte bine și am reușit să finalizăm mai multe proiecte, precum reabilitarea școlilor din Grădina și Cheia și căminul cultural din Grădina”, a explicat viceprimarul. Pe viitor, ea nu a exclus varianta depunerii candidaturii pentru un nou mandat. „Dacă ne vom ține de treabă, dacă vom realiza ceea ce am promis și dacă oamenii vor fi mulțumiți, atunci ne vom depune din nou candidaturile”, a încheiat ea. Trebuie menționat faptul că viceprimarul comunei Topraisar, Aurelia Bălănescu (PSD), nu a putut fi contactat telefonic.