Vezi, Mazăre, că se putea?

După cum deja se știe, primarul Constanței, Radu Mazăre, a ales să-și petreacă sărbătorile de iarnă cât mai departe de cei care l-au ales în fruntea urbei, undeva, prin Caraibe. La rândul lui, cu câteva zile înainte de Anul Nou, directorul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente din cadrul Primăriei Constanta, Petrică Munteanu, le-a transmis constănțenilor „proști și bătuți în cap” că nu se va organiza niciun Revelion la Constanța pentru că nu sunt bani. De altfel, mai tot anul care s-a încheiat, Radu Mazăre s-a plâns că Primăria Constanța nu are bani și de aceea nu a mai organizat nimic pentru constănțeni. Criză, criză, însă există primari gospodari care au știut cum să mânuiască banii iar oamenii care i-au ales să se bucure măcar la trecerea dintre ani. Cu alte cuvinte, există primari care îi dau clasă primarului Radu Mazăre atunci când este vorba de organizarea unor evenimente de interes local. Unul dintre ei este chiar colegul său de partid, primarul comunei Peștera, Valentin Vrabie. De Revelion, acesta a petrecut alături de locuitorii comunei. În noaptea dintre ani, administrația locală a pregătit, cu sprijinul sponsorilor, o petrecere la căminul cultural din localitate la care au participat 150 de locuitori. „Este o tradiție să organizăm, la căminul cultural din Peștera, petrecerea de Anul Nou. De la anul, intenționăm să organizăm în toate cele patru cămine culturale ale satelor care aparțin de Peștera. De regulă, petrecem Revelionul alături de cei dragi, iar pentru mine cei dragi sunt locuitorii comunei Peștera. Este al treilea an când îmi petrec Revelionul în mijlocul locuitorilor comunei. A fost foarte frumos, am avut și tombolă. Premiul cel mare a fost un LCD, dar niciun participant nu a plecat cu mâna goală de la Revelion. Fiecare a primit câte un mic cadou. A fost atât de frumos, încât, petrecerea s-a terminat pe 1 Ianuarie 2011, la ora 9.00", a spus primarul Valentin Vrabie. Mai mult, la miezul nopții, în noaptea dintre ani, aproximativ 800 de locuitori din Peștera s-au strâns în centrul comunei unde au ciocnit un pahar cu șampanie cu primarul Valentin Vrabie și au admirat un spectaculos foc de artificii. Și primarul din Murfatlar, Gheorghe Cojocaru, a ținut să fie, de Revelion, alături de cei care l-au ales în fruntea urbei. De altfel, petrecerea a început la data de 31 decembrie 2010, la ora 17,00, în parcul din fața Primăriei, și s-a terminat după miezul nopții. Locuitorii prezenți au putut asculta piese cunoscute specifice petre-cerilor românești. Show-ul a mai cuprins dansuri latino, numere de acrobație, jonglerii cu lumini și foc, dar și sârbe, hore și geamparale. Nelipsitul foc de artificii de la trecerea dintre ani a făcut deliciul publicului, iar la final, locuitorii din Murfatlar au plecat spre casele lor cu gândul la următorul Revelion.