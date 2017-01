Vezi ce a declarat Remus Cernea în legătură cu scandalul declanşat

Vezi ce a declarat Remus Cernea în legătură cu scandalul declanșat

Ştire online publicată Joi, 08 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Deputatul Remus Cernea a declarat joi pentru MEDIAFAX, despre faptul că MAE îi retrage pașaportul de serviciu după vizita în Taiwan, că el urmează să își facă zilele următoare pașaport diplomatic, iar în legătură cu vizita a spus că se așteaptă ca tema să fie tratată cu "înțelepciune"."Tocmai inițiasem procedurile pentru a-mi face un pașaport diplomatic chiar înainte de plecarea în Taiwan. O să-mi fac zilele următoare pașaport diplomatic. În legătură cu scandalul declanșat, mă aștept și îmi doresc ca această temă să fie tratată cu raționalitate, înțelepciune și pragmatism de către autoritățile române, în sensul de a stabili relații de colaborare economice în viitor cu Taiwan. 16 țări membre UE au reprezentanțe economice ale Taiwanului, iar Uniunea Europeană de asemenea are o reprezentanță la Taipei, iar China în 2010 a semnat un acord economic cu Taiwanul", a explicat Remus Cernea."Tema de fond a acestei discuții nu este Remus Cernea, ci stabilirea unor relații de colaborare economică, științifică, turistică și culturală între România și Taiwan. Am fost într-o vizită neoficială de informare care să pună bazele unui viitor dialog extins și ale unei colaborări între România și Taiwan. Am fost invitat de către reprezentantul economic al Taiwanului de la Bratislava. El a venit în România, ne-am întâlnit acum trei luni. Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia au reprezentanțe economice ale Taiwanului și beneficiază de investiții de sute de milioane de euro. De ce nu ar face și România același lucru?", a adăugat Remus Cernea, citat de Mediafax.