Vezi aici discursul preşedintelui Traian Băsescu

Vezi aici discursul președintelui Traian Băsescu

Președintele Băsescu ia cuvântul: „Am luat notă de avizul CCR și m-am bucurat constatând că în acest aviz CCR nu constantă nicio abatere a președintelui care să justifice suspendarea cum e prezentată în articolul 95 din Constituție. Se pare că nu reușesc să coabitez cu PSD și PNL. În 2007, când Guvernul liberal era in parteneriat cu PSD in parlament ați recurs la suspendare. Acum vă aflați din nou împreună la guvernare și primul lucru de care ați considerat să vă ocupați e suspendarea președintelui. Ca să ajungeți la suspendare trebuia să înlocuiți din funcție Avocatul Poporului pentru a putea emite ordonanțe neconstituționale pentru a vă atinge scopul politic.Sunt lucruri mai importante decât atingerea scopurilor politice: precum stabilitatea țării și reputația țării. Ce faceți de două săptămâni reprezintă o puternică zdruncinare a statului de drept spre a-l pune la dispoziția USL. Cred ca e o greșeală. Ce ați făcut va avea consecințe pe termen lung. Ori nu aveți o evaluare corectă asupra ceea ce faceți, ori o aveți și nu vă pasă, pentru că e mai important pentru dumneavoastră să puneți mâna pe toate pârghiile puterii, inclusiv pentru justiție pentru a vă apăra penalii. Vine rândul domnului Voiculescu dacă am înțeles bine din presă.Obiectivul principal pe care îl aveți e să puneți sub control justiția. Refuzați să duceți la îndeplinire rezultatul referendumului din 2009 prin care trebuia revizuită Constituția pentru a ajunge la parlament unicameral și 300 parlamentari. Crearea acestei revoluții violente din punct de vedere legislativ credeți că acoperă deficitul de responsabilitate față de popor.Mă acuzați că nu am respectat deciziile CCR. Minciuna trebuie să fie și ea în limite acceptabile. Ca să nu fie minciună, ar fi posibil să fie probată dacă îmi dați un singur exemplu când nu am respectat deciziile CCR. Poate am făcut greșeala să le comentez, dar să nu le respect, niciodată. Acest punct acoperă sfidarea pe care premierul a făcut-o legat de decizia CCR în care i se spunea că NU el poate reprezenta statul in Consiliul European”.