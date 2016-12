Vezi aici declaraţiile preşedintelui Traian Băsescu după suspendare

Vezi aici declarațiile președintelui Traian Băsescu după suspendare

Înainte de a merge la referendum, aș vrea să fac câteva comentarii. Observ un salt calitativ în clasa politică. În 2007 am fost suspendat cu 322, iar astăzi cu numai 256. Dacă aș avea un al treilea mandat, n-ar reuși. Dar să vedem dacă îl termin și pe ăsta. În conformitate cu art. 146 lit. e din Constituția României am depus cerere de soluționare a conflictului juridic de natură constituțională cu Parlamentul României. Nu țin de scaun, dar și n 2007 când am atacat hotărârea de suspendare, sunt obligat și acum să epuizez toate mijloacele constituționale pentru descrierea unui abuz precum cel din 2007.Cu certitudine, concluzia rămâne aceeași: mergem la referendum! Marele argument al suspendacilor este legat de faptul că nu mai am popularitate. Acest lucru nu justifică suspendarea președintelui care are un mandat de fix cinci ani în urma unor alegeri. Sunt puțini președinți care își mențin procentul de 51% în electorat. Mai ales dacă îți asumi și trecerea cu țara prin criză. Această abordare este complet falsă. Mandatul președintelui este fix pentru cinci ani.Conflictul izvorăște din art. 95 din Constituția României, articol care spune foarte clar, în cazul "săvârșirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituției, Președintele României poate fi suspendat din funcție de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună, cu votul majorității deputaților și senatorilor, după consultarea Curții Constituționale. Președintele poate da Parlamentului explicații cu privire la faptele ce i se impută."Declarațiile toate așa cum ele au fost analizate de CCR nu relevă niciuna fapte grave în înțelesul Curții Constituționale. Acesta este fundamentul conflctului juridic de natură constituțională pe care l-am sesizat la CCR. Nu am niciun dubiu că mergem la referendum. Dar ideea că orice președinte al României poate fi suspendat de fiecare dată când are în Parlament o majoritate potrivnică crează instabiltate.În declarațiile care s-au făcut astăzi în Parlament nu am găsit de asemenea nicio acuzație pentru fapte ale președintelui. Ci doar false imputări, false reproșuri, care dacă ar fi luate în considerație de președinte, ar face din președinte un peședinte mut, care nu se implică, care doar beneficiază de avantajele funcției de președinte. Președintele ales nu poate fi mut. Are obligația să-și asume și momentele dificile, iar noi am avut în 2010 un moment dificil. Știu reproșurile din 2010, ca urmare a declarației din 6 mai legată de măsurile dificile care urmau, dar nimeni altcineva nu avea legitimitate să le spună românilor că suntem într-o situație extrem de grea. Știu acel moment, l-am regretat tot timpul, l-am făcut cu inima strânsă. Eu nu sunt președintele României ca să fiu laș. O să intru în campania pentru referendum, sper ca hg să fie una corectă, sper ca buletinele de vot să nu se tipărească de-a lungul patriei de tot soiul de srl-uri, sper ca Monitorul Oficial să le tipărească. Altfel cu adevărul și Constituția mergem la referendum. O campanie care-mi va prilejui momente de explicații pentru ceea ce s-a întâmplat în mandatul meu, dar le voi spune românilor că dacă voi reveni în politica românească va fi imposibil ca hoții și impostorii din politică să negocieze cu mine liniștea și libertatea lor. Vreau să cred că românii nu-și doresc liniștea din vremea guvernului Iliescu când s-au construit venele sistemului transpartinic dintre mediul politic și comunitatea de afaceri. Dacă exigențele românilor vor fi legate de liniște, eu nu le pot garanta decât că voi continua să fiu o nucă tare pentru cei care cred că România poate merge înainte cu o justiție care protejează hoții.Am constiința că am reușit să trecem țara dincolo de momentul de risc maxim, lucru pentru care le mulțumesc românilor pentru că au suportat acele lucruri.Victor Ponta minte cu o senitătate incredibil. Explica cum se afla el la Bruxelles și că mi-a cerut un mandat. Eu nu am plecat dintr-un singur motiv, din ordinul lui Victor Ponta, MAE a refuzat să transmită nominalizarea mea la Bruxelles. Cred că Ponta nu o să poate fi un politician pentru că are impresia că în politică se poate minți cu seninătate și poți minți senin. Uitați-vă de zece ori când primiți informații la Victor Ponta. Între timp poate vă spune și cum a fost cu masterul la Cattania.