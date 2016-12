Vezi aici declaraţia lui Vasile Blaga din plen

Vezi aici declarația lui Vasile Blaga din plen

Vasile Blaga vorbește în plen: „Un grup de politicieni uniți în minciună și fărădelege încearcă să confiște această țară. Zi de zi, instituțiile fundamentale ale statului sunt atacate, decredibilizând România pe plan internațional. Întreaga lume privește cu îngrijorare cum România începe să se prăbușească sub instaurarea fărădelegii. Nu e decât dorința unor oameni de a acapara puterea totală, uitând ca adevărata menire a oamenilor politici nu e deținerea puterii, ci exercitarea acesteia în numele binelui public. De când ați preluat guvernarea nu v-ați preocupat deloc de binele românilor.Guvernul României e condus azi de un doctor în furt intelectual. Presa de pretutindeni vuiește, Ponta Copy Paste a făcut înconjurul lumii, făcând de rușine românii de pretutindeni. Trompetele USL au mințit că România are bani, dar când ați pus mâna pe guvernare v-ați trezit că e criză și că nu puteți onora promisiunile făcute în opoziție.Dle Ponta și dle Antonescu, treceți cu șenilele peste români. Nu ați iertat nimic în demersul de a schimba regimul cu regimul bunului plac. Continuați asediul împotriva tuturor instituțiilor statului: ați început cu puterile judecătorești, cu restrângerea atribuțiilor CCR, ați lovit în puterea legislativă, acum loviți în președinte. Prin propunerea de suspendare a președintelui, vreți să doborați singura instituție care nu e la cheremul vostru, e ultima redută care vă stă în cale în acapararea puterii totale.Demersul de suspendare e în același timp și ipocrit și hilar. Stindardul guvernării dvs, Ponta, e primul demnitar care a încălcat Constituția, plecat cu nonșalantă la CE deși nu avea acest drept. Încercați pentru a doua oară să-l suspendați pe președinte și nu aveți niciun argument în favoarea minciunilor. De ce ați început pentru a doua oară? Traian Băsescu a fost apărătorul legii. El nu a favorizat puterea aflată la guvernare ci a insistat pentru aplicarea legii.Președintele nu a încălcat Constituția, pe când Ponta și Antonescu o încalcă în fiecare zi. Dușmanii Constituției vor să suspende un președinte care o respectă, culmea ipocriziei. E singurul doctorat luat cu brio de Victor Ponta.Dacă credeți că veți scăpa nepedepsiți, vă înșelați amarnic. Nu puteți confisca singura putere-alegătorii. Veți afla ca știu să-și apere țara și democrația, pe care o construiesc de 20 ani. Românii vor vota dincolo de un partid sau altul, pentru democrație și stat de drept. Dragi colegi din UDMR, UNPR treziți-vă. Am lucrat împreună, știți că nici Constituția nici democrația nu au fost în pericol. Nu puneți umărul la răsturnarea democrației”.