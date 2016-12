Vezi aici cu cât poţi cumpăra un lot pe insula Ada din Năvodari

Vezi aici cu cât poți cumpăra un lot pe insula Ada din Năvodari

Ştire online publicată Vineri, 23 Septembrie 2011.

Autoritățile locale din orașul Năvodari scot la vânzare o insulă situată în mijlocul lacului de agrement Tașaul, cu banii obținuți urmând să fie asigurate utilitățile necesare și să fie construite două debarcadere.Insula "Ada" este în domeniul privat al orașului Năvodari și are o suprafață de aproximativ 25,2 hectare. Din acestea, 14,8 hectare sunt împărțite în loturi și vor fi scoase la licitație până la sfârșitul acestui an, a declarat, astăzi, primarul orașului Năvodari, Nicolae Matei.Potrivit acestuia, în ultima ședință a Consiliului Local Năvodari au fost aprobate Planul Urbanistic Zonal (PUZ) preliminar și împărțirea insulei în loturi de aproximativ 300 de metri pătrați, prețul de pornire a licitației urmând să fie de 30 de euro plus TVA. "Prețul de pornire al unui lot va fi de aproximativ 10.000 - 11.000 de euro plus TVA, urmând ca din banii obținuți să asigurăm utilitățile necesare - apă, electricitate, canalizare - precum și să construim două debarcadere", a declarat edilul orașului. El a precizat că amenajarea insulei va contribui, alături alte proiecte aflate în curs de derulare în Năvodari, la obținerea statutului de stațiune turistică de interes național.Potrivit acestuia, viitorii proprietari de terenuri pe insulă vor fi oameni care dețin diferite tipuri de ambarcațiuni și este posibil ca la acostarea acestora, în cele două debarcadere care urmează a fi amenajate, să fie percepută și o taxă."Din sumele obținute din vânzarea loturilor poate ne mai rămân bani și pentru oraș, nu numai pentru utilitățile de pe insulă", a mai afirmat primarul orașului Năvodari.Lacul Tașaul are acum statut de lac navigabil și de agrement. Are corespondent cu Canalul Dunăre - Marea Neagră și, prin ecluza de la Năvodari, cu Marea Neagră, informează Mediafax.ro.