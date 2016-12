Veste bună pentru România. Isărescu nu vede riscul unei deflaţii

Veste bună pentru România. Isărescu nu vede riscul unei deflații

Ştire online publicată Miercuri, 05 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Nu există pericol de deflație în România, deși Banca Centrală estimează că inflația va rămâne în teritoriu negativ în următoarele trei trimestre, deoarece consumul crește cu 6%, iar până la finalul anului poate ajunge la 10%, a declarat guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, citat de Agerpres."Nu (intrăm în deflație — n. r.). Și am două argumente. În primul rând, grosul acestei dezinflații, într-adevăr de tip șoc, vine nu neapărat din reducerea TVA la 19%, care nu este certă, dar nu puteam să nu o luăm în calcul. Grosul vine tot de la reducerea TVA la alimente, pentru că ponderea alimentelor în coșul de consum este foarte mare. Noi am calcula un indicator de transmisie de 60% (impactul scăderii TVA în prețuri — n. r.), dar este mult mai mare. Și perioada a fost bine aleasă, cu ofertă bogată. A fost o decizie fericită și pentru că s-a adresat unui sector al economiei care are capacități de producție", a explicat guvernatorul BNR.