Vernisaj din viaţa poporului chinez, la Primăria Cumpăna

Vernisaj din viața poporului chinez, la Primăria Cumpăna

Primăria și Consiliul Local Cumpăna, în parteneriat cu Asociația de prietenie Ro-mânia - China, filiala Constanța, Consulatul General al R. P. Chineze la Constanța și Universitatea „Andrei Șaguna”, au organizat, ieri, vernisajul expoziției „Memories of the People’s Republic of China” - „Instantanee din viața Chinei”.Vernisajul a avut loc cu începere de la ora 11.00, la sediul Primăriei Cumpăna. Expoziția a cuprins, în variate ipostaze, cei 65 de ani din viața poporului chinez, de la proclamarea republicii.„Susținem această activitate în semn de prietenie și respect față de poporul chinez, și în urma semnării acordului de înfrățire între orașul Zhuanghang din districtul Fengxian, Shanghai, și comuna Cumpăna, județul Constanța, acord sem-nat la 3 noiembrie 2014", a spus primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju.La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai Primăriei și Consiliului local Cumpăna, SU Yanwen, Consulul General al Republicii Populare Chineze la Constanța, prof. univ. dr. Aurel Papari, președintele Asociației de prietenie România-China, filiala Constanța, reprezentanți ai administrației publice locale și ai societății civile din comuna Cumpăna.