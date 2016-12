Vergil Chiţac joacă la două capete? "Este exclus! Este o prostie magnifică!"

4

o poveste marinareasca

Clasa politica in Constanta este praf. Nepotismul, coruptia, slugarnicia, incompetenta si prostia au facut din Constanta ce avem azi: o adunatura de derbedei ( Mazare, Constantinescu, Dragomir, Hasotti, Stroe, Chiru, Palaz, Banias, Boroianu, Tararache, Moga, Fagadau, Martin, Matei, Comanescu ) si lista poate continua. Acest Vergil, pregatit in laboratoarele GSP si lansat pe piata in vara anului 2015 pe sticla la Realitatea, post tv controlat de un alt "geniu" al politicii dambovitene Gusa, care saracul de el nu a reusit din fericire pentru noi sa sara in intentia de vot de 3%, ne este aruncat in fata ca salvatorul urbei. Fals. Acest Chitac nu este altceva decat o marioneta a grupurilor de interes din portul Constanta. Orasul asta are nevoie de un manager adevarat cu un proiect pentru oras nu de un apevist cu vanturi de salvator. Nu vreau sa arunc cu vorbe grele dar sa nu uitam de pataniile generalului Oprea ( interesul national ), de candidatura lui Oscar Benes, de Pilat cel condamnat, etc. Toti cei mentionati au fos militari de cariera si papusari sau papusi de ocazie. Daca societatea civila, intelectualitatea nu se trezesc, Constanta va ramane pe mainile clanului Mazare prin acest primar interimar numit Fagadau. Vergil Chitac este o poveste marinareasca de adormit naivii.