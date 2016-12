"Venim cu 100% oameni noi şi cu o propunere de premier, Dacian Cioloş, 100% profesionist"

PNL Constanța și-a lansat oficial candidații la parlamentare

"Venim cu 100% oameni noi și cu o propunere de premier, Dacian Cioloș, 100% profesionist"

Pe lângă președintele PNL Constanța, deputatul Gheorghe Dragomir, care a avut calitatea de gazdă, la acțiune a fost prezent, în calitate de invitat, și secretarul general executiv al PNL, Ilie Bolojan.Încă de la început, liderul PNL Constanța a reamintit că liberalii constănțeni au înțeles mesajul societății, acela de a se reforma, motiv pentru care s-a decis ca niciun actual parlamentar liberal de la Constanța să nu mai candideze.„Venim cu 100% oameni noi, cu 100 de măsuri de guvernare și cu o propunere de premier, Dacian Cioloș, 100% profesionist. Împreună am format o echipă puternică. Împreună am dat în Consiliul Județean Constanța o echipă de oameni valoroși, o echipă de oameni care ne reprezintă. Am dat județului Constanța 28 de primari. Și acum a venit rândul să trimitem în Parlament cea mai bună echipă pe care a avut-o vreodată PNL Constanța. O echipă de profesioniști, o echipă cu oameni noi. Dacă acum câteva luni am venit în fața colegilor și am propus acest lucru, de a avea o echipă cu oameni noi, la început am fost privit cu scepticism. Și cum puteam să dăm un semnal mai bun? Noi, cei care, cu mai multe sau mai puține mandate, am fost în Parlamentul României? Prin propriul exemplu. Un pas în lateral din partea noastră nu face decât să încurajeze noua echipă, nu face decât să dea speranțe celor care privesc către noi, nu face decât să venim cu speranță în activitatea acestei instituții deosebit de importantă. Parlamentul României trebuie să fie cea mai importantă și să își regăsească locul pe care îl merită. Acest lucru nu se poate întâmpla decât cu oameni de valoare, oameni noi, profesioniști. Avem colegi de toate profesiile, tineri și mai puțin tineri, oameni cu experiență, nu trimitem în Parlament doar tineri, trimitem o echipă nouă”, a spus Gheorghe Dragomir.Ulterior, rând pe rând, candidații la parlamentare au vorbit despre necesitatea prezentării la vot, pentru că acest scrutin are o miză foarte mare, nu doar pentru că vorbim despre viitorul Guvern și Parla-ment, dar și despre viitorul României. La rândul lui, liberalul Robert Boroianu, candidat la Camera Deputaților, a vorbit despre importanța acestor alegeri pentru viitorul românilor, pentru viitorul României și a explicat că dacă primul pas a fost făcut atunci când a fost ales președinte Klaus Iohannis, este momentul pentru a se face următorul pas, mai exact, formarea unui Parlament majoritar liberal. „În urmă cu doi ani, românii au făcut un prim pas pentru redresarea țării. Au ales un președinte liberal. Acum a venit rândul să facă un al doilea pas. În 11 decembrie, trebuie să voteze un Parlament condus de PNL, care să dea un premier 100% profesionist”, a spus Robert Boroianu.La final, secretarul general al PNL, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj în care îi roagă pe constănțeni să consulte oferta electorală și să aleagă în cunoștință de cauză.„Mai sunt puține zile până la alegeri, iar aceste alegeri au o miză importantă pentru țara noastră. În afară de a alege o echipă de parlamentari, românii vor opta și pentru un stil sau altul de guvernare, pentru un prim ministru sau altul, care să guverneze această țară. PNL îl susține la funcția de prim ministru pe Dacian Cioloș. PSD nu și-a anunțat primul ministru, dar sunt două ipoteze: Liviu Dragnea sau altă persoană care nu poate fi decât o păpușă, un interpus al domnului Dragnea. Dacian Cioloș înseamnă normalitate, demnitate, modestie, dedicare. Dragnea nu are nimic în spate. Programul PNL de guvernare pune în centru cetățeanul, guvernul trebuie să creeze condițiile pentru ca orice român să se poată realiza, nu să trăiască de pe o zi pe alta”, a spus Ilie Bolojan.Reamintim că, pe listele PNL Constanța, pe primul loc la Senat se află Vergil Chițac, acesta fiind urmat de fostul ministru Lucia Varga. Totodată, la Camera Deputaților, lista este deschisă de fostul prefect Bogdan Huțucă și continuă pe locurile eligibile cu Robert Boroianu, Ana Marcu și George Niculescu.PNL Filiala Constanța, Cuget Liber S.A., CUI atribuit de AEP - 1116004.