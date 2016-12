VEŞTI BUNE! SE DESCHIDE PATINOARUL DIN ORĂŞELUL COPIILOR

2

orasul meu

O mizerie de "primari" si consilieri. Suntem un oras potent si cu o multime de posibilitati in ceea ce priveste finantarea, si totusi nu reusim sa reparam trotuare, strazi, distrugem parcurile, nu avem iluminat decent. Avem in schimb baruri, restaurante si fast-food-uri pe trotuare in buricul orasului, gherete cu papitoi care stau si taie frunza la caini, cate 2 randuri de sant pe fiecare trotuar al marilor bulevarde, gunoaie la tot pasul. Asta a ramas in urma lui Mazare si ce urmeaza probabil va fi mai rau. RUSINE