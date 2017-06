Vasilescu: Tudose a dat garanții că singura lui comandă este la PSD

Membrii Comitetului Executiv Național al PSD l-au întrebat "tranșant" pe Mihai Tudose, propunerea pentru funcția de prim-ministru, dacă are "o dublă comandă", iar acesta a dat garanții că singura comandă pe care o are este la PSD, a declarat, luni, vicepreședintele social-democrat Lia Olguța Vasilescu."A fost întrebat astăzi de către membrii CEx (...). Tocmai că planează anumite suspiciuni asupra domniei sale va avea obligație într-un termen cât mai scurt să ne arate că nu are dublă comandă. De altfel, a fost întrebat foarte tranșant de către membrii CEx-ului și a dat garanții că singura comandă pe care o are este la PSD. Nu există niciun motiv, deocamdată, să ne facem probleme că domnul Mihai Tudose ar avea o dublă comandă. Ca dovadă, de câte ori au fost probleme în partid, de fiecare dată a reacționat exact ca un membru de partid și ca ministru și-a dovedit profesionalismul", a afirmat Olguța Vasilescu, după ședința CExN, citată de Agerpres.Ea a adăugat că PSD are certitudinea că președintele Klaus Iohannis va aproba această propunere.