Vasile Dîncu: "În mare măsură, obiectivele guvernării s-au realizat"

Vicepremierul Vasile Dâncu a declarat, la un post de televiziune, că guvernul din care face parte a realizat în mare măsură obiectivele și s-a încercat realizarea unor lucruri referitoare la planificare, o foaie de parcurs.Întrebat cum ar caracteriza guvernul din care face parte, vicepremierul a afirmat că va urma un bilanț și că, după campania electorală, guvernul va fi privit diferit.„Avem și noi, cei care facem parte din această echipă și mulțu-mirile și nemulțumirile noastre față de ceea ce s-a întâmplat, ne pregătim să facem un bilanț. Ceea ce am făcut noi în marile obiective ale guvernării, nu ne-am propus o listă foarte lungă, noi am discutat de la început despre această listă, în mare măsură acele lucruri s-au realizat”, a spus Dîncu.Vicepremierul a adăugat că Guvernul condus de Dacian Cioloș a fost lipsit de experiență politică și aceasta a determinat o incapacitate de a comunica.„A fost o lipsă de experiență politică pentru majoritatea membrilor Guvernului, ceea ce în-seamnă mai multe lucruri. În primul rând, o incapacitate de a comunica și de a orienta tot timpul acțiunea spre comunicare.Aceasta o fac politicienii cu experiență, politicienii care vin din partide. În al doilea rând, este un handicap pentru un asemenea guvern, independent, faptul că lucrează pe termen scurt. Noi am încercat să compensăm acest lucru prin faptul că fiecare în domeniile noastre am încercat să facem un drum, o foaie de parcurs”, a mai afirmat Dîncu.