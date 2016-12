Vasile Blaga vine să analizeze situaţia din filiala PDL Constanţa

1

Blaga vine si analizeaza

Gigel a ajuns mare.Poate hotara soarta unui lider de la centru. El,ca si Blaga,nu concepe ca pot exista relatii de prietenie si colaborare.Gigel,autorul excluderii dnei Stavrositu si a altor persoane incomode pentru el,face parte din categoria mediocritatilor parvenite. Blaga cel fioros vine la Constanta ca carabinierii (sic) lui Offenbach,adica la spartul targului (organizatiei).Gigel Chiru are un singur merit: a continuat si desavarsit "opera" de desfiintare a organizatiei inceputa de Banias.Blaga vine la Constanta sa-l pedepseasca sever pe Sever Vinescu,de parca n-o putea face la Bucuresti.Voinescu merita sa fie sanctionat,dar nu pentru ca a ajutat-o pe Stavrositu ci pentru ca n-a fost in stare ca aceasta sa devina parlamentar.La fel de vinovati sunt si pedelistii care au sprijinit candidaturile celor alesi de PDL si care n-au reusit sa-si castige mandatul.Pe Blaga nu-l intereseaza ca membrii organizatiei si-au luat lumea-n cap si sediul e pustiu,ca organizatia a ramas pe mana lui Constantin si Chirila,doi perdanti de succes in campania electorala. Cei care trebuie analizati si exclusi,daca asa se pune "democratic" problema,trebuie sa fie Blaga si cei de teapa lui Chiru si a cetei lui de incapabili in politica dar de succes in afacerile personale.Blaga si Chiru manifesta o comportare de plutonieri majori de jandarmi care nu admit sa se vorbeasca in front.In final,actiunea lui Blaga este posibil sa se termine fie printr-un banchet cum numai Chiru si Constantin stiu sa organizeze.ori,potrivit traditiei printr-un scandal benefic pentru cei care-si asteapta randul .Vom vedea.Mai exista si posibilitatea ca membrii de partid "de rand" sa se adune la sediul organizatiei si sa le demonstreze celor "o suta" ca organizatia inca mai poate exista.dar fara ei.