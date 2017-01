VASILE BLAGA: PDL are un nou adversar politic - Partidul Mişcarea Populară

VASILE BLAGA: PDL are un nou adversar politic - Partidul Mișcarea Populară

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Vasile Blaga, președintele PDL, a declarat, astăzi, la Brașov, că partidul are un nou adversar politic, PMP, iar relațiile PDL cu acest partid depind de PMP, scrie MEDIAFAX.''PDL are încă un adversar politic, deocamdată nu îi spun inamic. PDL are încă un adversar, se numește Partidul Mișcarea Populară, iar temperatura relațiilor depinde de acest partid, nu de noi. Suntem adversari pe scena politică", a declarat Vasile Blaga la Brașov, unde s-a desfășurat Colegiul Director lărgit al PDL.