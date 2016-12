Vasile Blaga nu este de acord cu propunerile de modificare la statutul parlamentarilor

Președintele PDL, Vasile Blaga, nu este de acord cu propunerile de modificare la statutul parlamentarilor ale reprezentanților USL și consideră că acestea duc la obstrucționarea justiției.Vasile Blaga a declarat, într-o conferință de presă susținută la Constanța, că nu este normal ca probele pe care le are un procuror împotriva unui parlamentar să fie înaintate Birourilor Permanente și acestea să analizeze documentele respective.„PDL nu va întreprinde și nu va fi de acord cu niciun demers care obstrucționează justiția. Dar noi am aflat doar ieri (n.r. - miercuri), pe surse, ca și dumneavoastră, de demersurile USL. Este inacceptabil ca tu să pretinzi ca toate probele pe care procurorul le are să fie înaintate Biroului Permanent al Senatului sau al Camerei, după caz, ca să iei tu decizii acolo, în Birou, și să fii mulțumit sau nemulțumit. Ce te califică pentru asta? Și să poți duce până la calendele grecești cererea respectivă. Nu suntem de acord cu un astfel de demers”, a afirmat Vasile Blaga.El a mai spus că PDL nu este de acord nici cu cealaltă propunere a USL ca Biroul Permanent să invalideze decizia unui judecător legată de măsura arestării preventive.„Nu suntem de acord nici cu cealaltă propunere, dacă le-am înțeles pe toate bine, că și eu am discutat cu colegii, nu am niciun material, doar cei din Cameră au primit astăzi, ca să fie obligatorie pentru instituțiile statului decizia Biroului Permanent al Camerei sau al plenului, după caz, chiar în cazul în care un judecător a luat o anumită măsură, de exemplu, măsura arestării nu o poate lua decât judecătorul, nu procurorul, procurorul propune, iar dacă nu este de acord Camera sau Senatul, automat respectivul ar urma să fie pus în libertate”, a menționat liderul PDL.El crede că aceste propuneri vor face mult rău României în Uniunea Europeană și că este greu să avem rapoarte favorabile pe justiție în aceste condiții.„Mi se par lucruri ieșite din comun, care vor face din nou foarte mult rău României. Noi tot dăm vina pe statele membre, că au cu noi, de ce vom avea un MCV prost, de ce nu se discută nici la întâlnirea informală de la Dublin a JAI-ului termenul pentru intrare în Schengen, măcar prima etapă, cu porturile și aeroporturile? De aia, pentru că de fapt ne-o facem cu mâna noastră. După ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat în cazul Diaconu, după ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat în cazul Stan, de unde rapoarte pozitive pe justiție? Nu vom avea”, a conchis Vasile Blaga.