Vasile Blaga: „Niciodată nu o să o susţin şi nu o să o votez pe Udrea”

1

pumnul de fier , gura de otel

Blaga incepe sa semene fizic si oratoric cu Mussolini . Inconjurat si sustinut de mediocritati ca Chiru , a dus PDL pe marginea prapastiei politice . Tragi - comic este si faptul ca si-a asumat rolul luptatorului cu morile de vant . In timp ce bate campii , Antonescu si Hasotti se pregatesc sa preia conducerea dreptei politice romanesti , si in mod sigur , contrar declaratiilor facute , se va alia cu PDL formand un USLD care va pune cruce definitiv formarii unei drepte puternice capabila sa - l doboare pe Ponta care conduce stanga antieuropeana . Blaga reprezinta garda veche creata de Iliescu si nu poate avea viitor . Este atat de mult cuprins de ura , incat e gata sa-si sacrifice partidul doar pentru a o lovi pe Udrea . Daca nu se va realiza unitatea dreptei si USD va castiga alegerile prezidentiale , se va datora in mare parte atitudinii lui Blaga care se va subordona lui Antonescu .