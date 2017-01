Vasile Blaga îşi doreşte ca PDL să obţină peste 30% la alegerile generale

Vasile Blaga își dorește ca PDL să obțină peste 30% la alegerile generale

Președintele Senatului, Vasile Blaga, a declarat că PDL nu mai este un partid de 7% care își propune să-și dubleze rezultatele și nu consideră oportună o schimbare de imagine la nivelul conducerii formațiunii, după modelul de la Guvern.„Partidul are o conducere aleasă în Convenția Națională. Nu cred că ar trebui să ne ocupăm cu astfel de lucruri acum. Dimpotrivă, partidul trebuie să fie mai unit ca niciodată, pentru că nu avem un an electoral ușor, noi știm asta, este un an electoral greu, poate cel mai greu de până acum, pentru că nu mai suntem în situația unui partid de 7% care are ca țintă 12-15%, cum eram la începutul anilor 2000, ci dimpotrivă, un partid care dorește să își scrie procentele cu 3 în față, în toamnă. Nu am spus niciodată un scor anume, dar sper să înceapă cu 3 procentul nostru în toamnă”, a declarat Vasile Blaga.