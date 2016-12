Vasile Blaga cere ajutorul pedeliştilor constănţeni pentru a câştiga partidul

Vasile Blaga cere ajutorul pedeliștilor constănțeni pentru a câștiga partidul

Secretarul general al Partidului Democrat Liberal, Vasile Blaga, a fost, aseară, prezent la Constanța pentru a-și prezenta moțiunea cu care se va prezenta la Convenția Națională din data de 14 mai, atunci când speră să câștige președinția partidului. Evenimentul s-a ținut la Teatrul „Oleg Danovski”, unde au fost prezenți aproximativ 100 de democrat-liberali constănțeni. Întrebat dacă va urma o scindare a partidului deoarece există trei moțiuni, Blaga a precizat că acest lucru nu se va întâmpla. „În partid nu este război, este o chestie de competiție absolut firească atunci când este vorba despre alegerea unui lider”, a precizat Blaga. Pe de altă parte, el i-a îndemnat pe colegii săi de la Constanța la unitate în partid. „Din câte am observat, moțiunea mea este apreciată și acest lucru nu poate decât să mă bucure. Eu cred că mă bucur de multă simpatie la Constanța și vreau să cred că fiecare om care va veni la Convenția Națională va avea libertatea votului”, a declarat Vasile Blaga. La rândul lui, vicepreședintele democrat-liberal Cezar Preda, care a fost alături de Vasile Blaga la Constanța, a declarat că susținătorii candidaturii lui Vasile Blaga la șefia PDL cred că este nevoie de o rupere de ritm și de alegerea unei noi conduceri a partidului la Convenția Națională din mai. „Dacă cei din moțiunea lui Boc spun că trebuie să continuăm, noi cei care îl susținem pe Vasile Blaga credem că e nevoie de o rupere de ritm, de o schimbare a conducerii, pentru recredibilizarea partidului în vederea alegerilor din 2012. Și acest lucru este absolut necesar. Acum, dacă în cadrul Convenției Naționale se va decide că este bine să continuăm așa, vom vedea în alegerile din 2012 dacă am făcut bine sau nu”, a declarat Cezar Preda. El nu a ezitat să răspundă nici atunci când a fost întrebat despre perspectivele de a fi în tabăra învingătorilor sau a perdanților la Convenția Națională. „Dacă este ales tot Boc președinte, să fie sănătos, eu nu o să plec din partid. Pentru mine nu e o luptă împotriva domnului Boc”, a precizat Cezar Preda. În ceea ce privește beneficiile pe care ar putea să le aibă filiala constănțeană a PDL în cazul votării moțiunii lui Vasile Blaga la Convenția Națională, Cezar Preda a spus că acest lucru este absolut necesar. „Constanța este unul dintre cele 24 de județe la care partidul nu a stat cu fața în ultimii trei ani. Din păcate, noi am stat cu fața după 2009 doar la învingători. Nimic nu e mai pe-riculos în lume decât paranoia învingătorului, care nu mai discută decât cu cei care înving”, a mai afirmat Cezar Preda.