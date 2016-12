Vasile Blaga, atac subtil la senatorul Gigi Chiru

1

Daca vorbesti de ring ...

Ba Vasile , ba vamesule , nu mai pomeni cuvantul ,,ring'' , ca ma supar si voi enumera panaramele , cu care ai stat matale in cerc ! Daca vrei sa stai in ,,ring'' cu Gigi Chiru , o sa pierzi meciul la primul contact ! De ce ? Pentru ca omul asta care a trecut si prin PDL , din naivitate , ca si altii , a fost medaliat cu argint la campionatele nationale de box , atunci cand se mai facea box in tara asta ! Daca este sa vorbim de caracter , este peste toti candidatii din Dobrogea . Ca politician , insa , mai are de invatat , pentru ca a gresit intrand in PDL - partidul mafiotilor si vanzatorilor de tara ...