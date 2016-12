Vanghelie, audiat la DNA

Sâmbătă, 10 Ianuarie 2015

Primarul Sectorului 5, Marian Vanghelie, a venit, vineri, la Direcția Națională Anticorupție, surse judicare declarând că edilul va fi audiat în calitate de martor, în dosarul privind votul din diaspora, de la alegerile prezidențiale. La ieșirea din sediul DNA, Vanghelie a declarat că responsabili pentru problemele votului din diaspora sunt Victor Ponta și Liviu Dragnea, care „și-au bătut joc de români”.Marian Vanghelie a spus, la ieșirea de la Direcția Națională Anticorupție (DNA), că a dat o declarație de martor în fața anchetatorilor, în dosarul privind problemele la votul din diaspora, la alegerile prezidențiale din noiembrie 2014.„Am spus ceea ce cred și nu m-am delimitat nicio secundă de la ceea ce am spus și public. Nu am făcut nimic altceva decât să explic declarația mea publică, cu argumente bazate pe logică. Nu am hârtii sau alte documente pe care să le aduc procurorilor, pentru că eu nu lucrez în MAE sau la vreo altă instituție”, a spus Marian Vanghelie.