Valorificarea cetăţii Hârşova, în atenţia UDTR

....ganduri dupa 10 ani!

...valorificarea cetatii Harsova este in atentia UDTR de peste un deceniu! Actiunea anuala desfasurata sub genericul ,,Harsova, cetate otomana'' a avut ca obiectiv sensibilizarea comunitatii locale in vederea asumarii gestionarii corespunzatoare a doua monumente emblematice: Geamia, construita la 1812 si necropola otomana. Ambele sunt pe Lista Monumentelor Istorice din Romania la clasa A. Din pacate, in cei 10 ani nimic din ce s-a discutat nu s-a realizat. Ba mai mult, s-au facut interventii neautorizate pe cladirea Geamiei (acoperis cu tigla in locul olanei, termopane in locul tamplariei din lemn, tabla aurita din Ukraina pe minaret, revopsirea interioara ....) Tigla de pe acoperis s-a sfaramat dupa nici 10 ani si in cladire intra apa de ploaie. Necropola otomana (cimitirul turcesc) a fost folosit ca loc de pașunat ani buni. Se impunea executarea cadastrului monumentului, imprejmuirea si refacerea mormintelor. Aceste nevoi minimale au fost stabilite înca de la inceputul activitatilor. In fiecare an ne-am intalnit, activitatea s-a desfasurat in cea mai mare parte la muzeu, aceleasi vorbe, aceleasi planuri si ...aceeași oameni! Doar Consulatul Turciei de la Constanta a fost reprezentat la nivel inalt de ultimii trei consuli sau viceconsuli de fiecare data. Nimic nu s-a facut concret din cele discutate. Pentru aceaste considerente muzeul nu mai poate sustine desfasurarea manifestarii si chiar a propus incetarea ei. Anul acesta, ca sa fie informata corect toata lumea, TIKA nu a fost prezenta. Si pentru aceasta organizatie s-a facut activitatea. Tika doreste sa participe la restaurarea monumentelor otomane din Dobrogea dar, deocamdata, nu este autorizata de institutiile statului roman pentru ca nu indeplineste criteriile cerute de legislatia in vigoare....asa ca si in acest an s-a vorbit mult si ....bine! Aaaaaaaaaaaaaa! mai este inca ceva, pentru autorul articolului. Stimata Doamna, daca ma sunati, va trimiteam o poza cu cetatea de la Harsova, deși sunt sigur ca la ultima noastra corespondenta am facut acest lucru. Imaginea de mai sus este de la ....Capidava! Sunt ziduri romano-bizantine din secolele IV-VI....Haideti sa fim seriosi cu totii si sa mai si facem ce trebuie.