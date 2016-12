Valeriu Zgonea: "Imunitatea parlamentară este o piatră de moară de gâtul politicienilor"

Președintele Camerei Valeriu Zgonea a anunțat că în ședința de astăzi, 2 februarie, se va lua act de raportul Comisiei juridice în privința incompatibilității deputatului PNL Petre Roman și a susținut că imunitatea parlamentară este „o piatră de moară de gâtul” politicienilor.„Eu cred că este o procedură normală. Nu am procedura să convoc de îndată în situație excepțională, doar pentru un raport al ANI, Camera Deputaților și să-i cer Comisiei juridice să facă acest raport. Aș fi făcut-o cu mare plăcere. Susțin această inițiativă a domnului Horia Georgescu, nu cred că trebuie să tergiversăm și nu cred că am văzut la Camera Deputaților, de când am preluat această funcție, vreo tergiversare sau vreun vot cu privire la decizia ICCJ referitoare la incompatibilitatea unui coleg. Am modificat statutul în 2012 astfel încât să luăm act de decizie, nu să facem un raport al comisiei juridice în care să analizăm decizia ICCJ. Susțin acest lucru”, a explicat președintele Camerei Deputaților.El a mai spus că este de acord și cu procurorul general Codruța Kovesi în privința imunității parlamentarilor, arătând că această imunitate este „o piatră de moară la gâtul politicienilor” și că așteaptă o propunere de eliminare a ei din partea Ministerului Public.