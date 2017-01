Valentin Vrabie, favorit pentru câştigarea Primăriei Medgidia?!

10

VALI VRABIE

E deranjant faptul ca nimeni nu priveste cu obiectivitate realizarile lui Vrabie la Pestera. In realitate in ciuda a multor sute de mii de euro venite de la eoliene,trebuie sa se faca cunoscut ca Pestera este comuna cu cea mai mare suprafata de teren agricol arondata din judet si poate una dintre cele mai mari ca suprafata din tara. Cu toate acestea toata lumea vorbeste de realizari notabile,sincer eu nu le vad.Ar fi bine sa va duceti in Pestera cand ploua,dar sa luati o barca cu voi,sau cel putin niste cizme de cauciuc strajnice,o sa aveti nevoie daca veti dori sa strabateti localitatea pentru ca dl. primar a inventat si realizat trotoarul invizibil,halal primar,din cate miliarde a avut pe mana nu a gasit de cuviinta sa indiguiasca dereaua ce traverseaza soseaua principala si sa faca un trotuar,In schimb s-au spart miliarde bune pe chindii,si pui la pachet,populism demagogic tipic romanesc,Asta ca sa nu mai spunem si de cat de bun manager este dl vrabie,va reamintesc ca el este cel care a avut pe mana si praduit pana la temelie Pesco Pestera,Sectia de mecanizare Remus Opreanu,Sectia de mecanizare Medgidia. Cat despre Moinescu,reamintim ca ne-a ciordit de ne a cocosat a lasat orasul dator la banci,a asfaltat ceva strazi care azi sunt praf,El era cel care dadea miliarde pe vopsea portocalie pe la scoli,si sa nu uitam ca este un condamnat definitiv pentru infractiunea de FAVORIZAREA INFRACTORULUI,adica pe romaneste el in calitatea sa de primar veghea la bunastarea infractorilor,apoi daca de oameni dinastia avem nevoie.... Raman de parere ca in ciuda controverselor iscate Iordache ramane cel mai bun.Macar a initiat ceva proiecte asteptam sa vedem roadele in primavara aceasta asa cum ne a anuntat la tv,