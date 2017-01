Plătit din bani publici,

Valentin Preda nu e omul lui Mazăre. E doar prietenul lui

Pe 19 ianuarie 2010, primarul municipiului Constanța, Radu Mazăre, își angaja un consilier, în persoana lui Valentin Preda, fost secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor în timpul „tumultoasei” guvernări PD-L - PSD. Prieten cu Mazăre, așa cum însuși Preda mărturisește, consilierul edilului-șef al Constanței are prevăzute în fișa postului, conform propriilor sale declarații, „atribuții de protocol și reprezentare, organizarea acțiunilor de reprezentare a primarului la ceremonii și solemnități, asigurarea păstrării și folosirii corecte a însemnelor oficiale, supravegherea actelor întocmite pentru plecările în străinătate ale demnitarului local, primirea delegațiilor și a oficialităților”. Membru PSD din 2008, dar fără a se defini drept „un politruc”, consilierul lui Mazăre are, potrivit spuselor sale, un salariu de încadrare de 1.310 lei și urmează, în viitorul foarte apro-piat, să fie numit în consiliul de administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, în locul consilierului local PSD George Papari. „Nu aș fi vrut să mi se pună pecetea «Preda, omul lui Mazăre»“ Întrebat dacă la baza intrării sale în Primăria Constanța în calitate de funcționar public plătit din bugetul local (!) a stat relația cu primarul, Valentin Preda a precizat: „Sunt mulțumit că sunt lângă prietenii mei și nu aș fi vrut să activez aici punându-mi-se o pecete, de genul «Preda, omul lui Mazăre». Dar nu neg relația de prietenie pe care o am cu primarul, o am de ani de zile”. Angajat „în baza încrederii personale, potrivit unor prevederi ale Legii 215, pe perioadă determinată, asta presupunând și că, dacă primarul demisionează, consilierul pleacă odată cu el”, fostul secretar de stat din Ministerul Transporturilor, de profesie ofițer de marină, are „în bagaj” un curs de formare profesională în cadrul Institutului Național de Administrație și un masterat în științe juridice. Cât despre „arsul gazului” în cele mai mondene cafenele și restaurante ale Constanței, acolo unde, în jurul prânzului, dar nu numai, putem constata că mulți dintre angajații Primăriei și-au inaugurat punctul de lucru, Preda a declarat că nu face asta, că n-ar fi tocmai stilul său. „Sistemul nu funcționează la parametri maximi“ În ceea ce privește atmosfera din cadrul Primăriei Constanța, acolo unde, susține Preda, nu are un birou, dată fiind lipsa de spații (dar și numărul mare de angajați din administrația publică locală de la malul mării), aceasta este una de teamă. „Angajații din Primărie trăiesc sub imperiul unei presiuni. Îi simt, pentru că am lucrat tot timpul cu oamenii: trăiesc cu teama asta, cu senzația de a nu face ceva greșit”, a explicat consilierul lui Mazăre. Ulterior, Valentin Preda a menționat și că „în momentul când ai teama asta, nu-ți mai vine să mai semnezi nimic, ori trebuie să iei anumite decizii”. „Nemaiavând curajul să le iei, sistemul nu mai funcționează. Sau funcționează, în Primărie, dar nu cum ar trebui”. Întrebat, însă, care este cauza acestei atmosfere sau, altfel spus, ce anume a determinat-o, Valentin Preda a fost ușor ezitant: „Nu știu, n-aș vrea să… Dacă avem atât de mulți agenți secreți…”, a conchis consilierul primarului.