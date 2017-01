Vai mama noastră! / Ioan Becali candidează la preşedinţia României

1

Fotografia ?

Unde este fotografia ? Pentru a candida la functia suprema in stat,o fotografie cu catusele la mana este obligatorie.Pretendentul trebuie sa cheme presa,sa ridice mainile incatusate si sa faca o poza pe scarile din arestul politiei sau dupa caz in beciul politiei.Luati exemplu de la Dan Diaconescu sau Gigi Becali.Succesul este garantat.Daca ne uitam mai bine in poza de sus,asa cum sta el cu mana ridicata,cred ca ne arata calea spre viitior.La fata aduce putin cu tatucul Stalin