Vacanţa în noroi vs. vacanţa la Disneyland - planurile parlamentarilor constănţeni

Vacanța în noroi vs. vacanța la Disneyland - planurile parlamentarilor constănțeni

Deputații și senatorii constănțeni vor trage linie, pe 30 iunie, unei sesiuni parlamentare „condimentate” cu multe tensiuni, cu moțiuni simple și o moțiune de cenzură cu ecou, cu proiecte legislative contro-versate, dar și cu numeroase schimburi de replici prin inter-mediul presei. De la 1 iulie, parlamentarii intră în vacanță, îndepărtându-se astfel, chiar dacă parțial, de tumultoasa scenă în care s-a transformat, îndeosebi în ultimele luni, Legislativul. Și dacă, anul trecut, o parte din-tre deputații și senatorii constănțeni aflați la primul mandat declarau că sesiunea parlamentară fusese una de acomodare, ei mărturisesc în prezent că au trecut de primele emoții, dar, în aceeași ordine de idei, că și-au reconsiderat viziunea referitor la ceea ce pot realiza, într-un anumit interval de timp, în calitate de parlamentari. Ceilalți se declară extrem de dezamăgiți de sesiunea aflată acum aproape de final, menționând că rămân cu un gust amar, dar și cu regretul de a nu fi reușit să promoveze moțiunea de cenzură împotriva Guvernului. Cât privește planurile de vacanță, unii dintre parlamentarii constănțeni vor pleca la Disney-land, în vreme ce alții vor rămâne acasă, dar nu din cauza crizei financiare, susțin ei, ci fie pentru că preferă litoralul românesc, fie pentru că au proiecte pe care nu vor să le abandoneze. Un sejur la Disneyland Democrat liberala Maria Stavrositu, deputatul Colegiului 10, susține că anul trecut nu a putut petrece vacanța alături de familie, așa cum promisese celor doi copii ai săi, fapt pentru care ea a fost reprogramată pentru luna august a acestui an. Destinația este Disneyland, iar sejurul propriu-zis va dura între șapte și zece zile. „Va fi un timp dedicat exclusiv familiei, am rămas cu datorii la copii. Nu pot spune că m-a afectat criza, dar nici nu-mi propun cheltuieli extravagante sau destinații exotice vara aceasta, în afară de aceste zile petrecute alături de familie”, a explicat Stavrositu. Legat de sesiunea parlamentară, ea a precizat că a fost una tumultoasă, dar care i-a adus satisfacția de a fi participat la elaborarea noii Legi a Educației, care a ieșit, susține ea, din Camera Deputaților într-o formă mai bună decât cea în care a intrat inițial. Concediile lui Banias și Iorguș, sub semnul lui „poate“ Colegii deputatului Maria Stavrositu, senatorul Mircea Banias și deputatul Zanfir Iorguș, afirmă că nu și-au făcut planuri deosebite de vacanță, dar nu din cauza crizei. Banias admite că „e ade-vărat că nu mai sunt posibilitățile de acum doi sau trei ani”, dar susține că, pentru moment, nu s-a gândit la un loc anume unde ar putea pleca în concediu pentru că așteaptă decizia privind susținerea unei eventuale sesiuni extraordinare. Dacă, totuși, va decide să plece undeva, va pleca pentru doar o săptămână, în țară. Despre sesiunea care stă să se încheie, senatorul Colegiului 4, lider interimar al PDL Constanța, a declarat că buna desfășurare a sa a fost împiedicată de moțiunile simple și de cenzură, dar că ele reprezintă, în definitiv, un apanaj al democrației și trebuie luate ca atare. Deputatul Colegiului 5, Zanfir Iorguș, spune un „da” hotărât litoralului românesc, alături de familie. El va face, probabil, și o plimbare la Câmpulung Muscel, pentru un scurt concediu. O ieșire în străinătate nu intră în calcul vara aceasta, susține parlamentarul constănțean. Iorguș a ținut să menționeze, însă, că sesiunea actuală l-a dezamăgit și că nu se aștepta la „o lupta politică între partide dusă uneori la extrem și la atât de multe mesaje populiste”. Edi Martin se umple de noroi. De nervi Deputatul Colegiului 6, social democratul Eduard Martin, a mărturisit că sesiunea care se va încheia miercuri este, de departe, cea mai urâtă experiență a sa în calitate de parlamentar. „E cea mai urâtă amintire, a fost, în această sesiune, atâta încărcătură negativă vizavi de micșorarea pensiilor…”, a afirmat el. Martin a adăugat că îi este jenă pentru măsurile de austeritate asupra cărora Guvernul și-a asumat răspunderea, în pofida faptului că el le-a dezaprobat. „Îmi este jenă pentru că am sentimentul că am lucrat împotriva oamenilor”. Deputatul PSD de Constanța nu pleacă nicăieri vara aceasta. Sau, cel puțin, nu într-o țară exotică. Asemenea colegilor săi, nu din motive de criză, așa cum chiar el a recunoscut, ci fiindcă preferă litoralul românesc. „Stau acasă. Merg la mare. Fac skijet, moto-cross… Mă duc și mă umplu de noroi… De nervi”, a explicat, plastic, deputatul Eduard Martin. Emoțiile Bacalaureatului Deputatul liberal George Dragomir spune că, deși criza financiară nu-i afectează planurile de vacanță, vara aceasta nu va pleca nicăieri, preferând să se dedice mai mult activității din teritoriu. Pe de altă parte, însă, fiul său a început examenul de bacalaureat, iar ulterior acestuia va încerca emoțiile admiterii la facultate, Dragomir Jr. optând, chiar dacă nu pentru aceeași specializare, pentru aceeași facultate ca și tatăl său, anume Academia de Studii Economice. Drept urmare, vacanța parlamentară se va concentra pe… examene. Deputatul Colegiului 1 resimte doar insatisfacții la finalul actualei sesiuni parlamentare, fiindcă, potrivit declarațiilor sale, regretă eșecul tentativei de a dărâma Guvernul, dar și faptul că inițiativele sale legislative, care nu au fost puține, s-au lovit de refuzul categoric al parlamentarilor din arcul guvernamental.