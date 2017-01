Vacanţă de parlamentar la vreme de criză

Vacanță de parlamentar la vreme de criză

După o lună de vacanță parlamentară, deputații și senatorii constănțeni au preferat să rămână în țară, desfășurând, mai mult sau mai puțin, activități în sprijinul celor care i-au ales. Potrivit propriilor declarații, parlamentarii constănțeni nu se arată foarte dornici să colinde meleaguri străine în perioada următoare, optând pentru Dobrogea sau Delta Dunării. O vacanță dedicată… afacerilor De când a intrat în vacanță, deputatul social-democrat Eduard Martin (Colegiul 6) a fost nevoit să rămână în Constanța, ocupându-se de afacerile personale. „Contrar voinței mele, am rămas în Constanța. Am fost și de câteva ori la plajă. Deocamdată nu prevăd nicio schimbare pentru următoarea perioadă. Mai sunt trei săptămâni până ne vom relua activitatea. Nu voi face nimic ieșit din comun”, a declarat el. Martin a spus că a încercat să ia legătura cu oamenii din colegiul său „însă nici ei nu sunt dispuși să vină în audiențe. Mulți sunt plecați în vacanță și, cel mai probabil în toamnă, ne vom aduce aminte că avem probleme și le vom dezbate”, a mai completat el. Mirajul Deltei sau cum să îmbini utilul cu plăcutul Antonella Marinescu (Colegiul 9), membru al Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibrului ecologic din Camera Deputaților, a declarat că prima lună de vacanță și-a petrecut-o în Delta Dunării, participând la lucrările comisiei, care a organizat o ședință specială în zonă. Dezbaterile au vizat proiectul de lege de modificare a Legii 82/1993 privind Administrația Rezervației Biosfera Delta Dunării. Marinescu a mai spus că la sfârșitul lunii va mai participa la o ședință a Comisiei, tot în Deltă, unde au fost invitați la dialog și reprezentanții administrațiilor din regiune pentru a analiza situația actuală a Deltei în condițiile în care, în sesiunea din toamnă, parlamentarii vor dezbate în forul suprem legislativ acest proiect. Deputatul PSD a vorbit despre greutățile pe care le întâmpină locuitorii din Deltă, în special iarna. „În momentul în care îngheață Dunărea, nu se poate ajunge acolo decât cu elicopterul. Sunt localități care au câte 60 de persoane și nu au spitale, nu au medici, nu au profesori și trebuie să îi ajutăm. Nu mai vorbim despre braconajul cu pește practicat aici”, a adăugat ea. Potrivit Antonellei Marinescu, principalele modificări vizează atât instituirea regimului de arie protejată conform tuturor convențiilor internaționale de mediu, cât și valorificarea potențialului turistic al zonei. În perioada următoare, Marinescu intenționează să ajungă cu familia la baza de agrement Ostroveni din Râmnicu-Vâlcea și apoi în Maramureș. „În măsura în care vom avea timp, aș vrea să petrecem o săptămână și la Marea Roșie”, a mai spus ea. Colegul său din Senat (Colegiul 3), Alexandru Mazăre, s-a declarat și el interesat să se relaxeze „câteva zile” în Deltă, dar nu s-a hotărât încă dacă va pleca sau nu. Potrivit afirmațiilor sale, până acum, el a stat în Constanța, fiind prins cu activități la partid. Mazăre a mai precizat că a ținut și audiențe în această lună, la cabinetul său. „Au venit oamenii în special cu probleme de admi-nistrație, care țin de RAJA. Apoi, au fost unii cu probleme la dosa-rele de pensii sau care au proble-me de sănătate”, a explicat el. Un week-end în Deltă a petrecut și senatorul liberal Puiu Hașotti. Și el a declarat că nu a fost plecat în concediu nicăieri și nici nu va pleca în următoarea perioadă. În vacanță cu Moga - mobilul Senatorul PSD (Colegiul 2) Nicolae Moga a mărturisit că nu a avut concediu până acum și nici nu va avea, dedicându-se colegiului său. „Eu nu am avut concediu. Nu am fost în vacanță și nici nu voi merge în concediu. În fiecare săptămână, am fost plecat”, a explicat el. „Până acum, am fost în aproximativ 80 de sate și voi continua să merg cu Moga-mobilul pentru a mă întâlni și a discuta cu oamenii”, a încheiat Moga. Pregătiri pentru 15 august Nici liberalul Mihai Lupu (Colegiul 2, Camera Deputaților) nu a fost plecat în concediu. „Am mai ținut audiențe în colegiu, în special la cabinetul din Medgidia. Iar acum, pe 15 august, voi deschide un cabinet și la Hârșova”, a declarat el. Potrivit lui, principala problemă cu care se confruntă cetățenii este lipsa banilor. „Criza și-a pus amprenta pe oamenii săraci. Acesta este segmentul cel mai dur afectat. Au venit oameni fără locuri de muncă să îmi ceară să le găsesc ceva. Și primarii se plâng de faptul că nu au perspective financiare”, a completat Lupu. În câmpul muncii Deputatul democrat-liberal Maria Stavrositu a declarat că nu a fost în concediu în această perioadă. Dimpotrivă, ea a ținut să spună că a fost implicată într-o multitudine de activități. „Am ținut audiențe la cabinetul parlamentar. În fiecare zi m-am întâlnit cu membrii de partid și cu ceilalți oameni apropiați partidului care aveau nevoie de informații. Doar dacă există o bună comunicare, lucrurile se lămuresc”, a precizat ea. „Nu plec nicăieri”, a mai declarat ea, făcând referire la planurile personale din perioada următoare. „Am fost la plajă. Mă duc cu copiii la circ, la Acvariu, la Delfinariu”, a vorbit Stavrositu despre activitățile de sezon. Colegul său din Camera Depu-taților, Constantin Chirilă (Colegiul 4), participă, în prezent, la lucrările Comisiei de anchetă privind situația sistemelor de irigații. „Nu am avut nici o secundă de vacanță și nici nu voi avea”, a declarat Chirilă. Lucrările Comisiei se vor prelungi până la 30 septembrie. Probleme tehnice Nu au putut fi contactați deputații Gheorghe Dragomir (Colegiul 1) și Manuela Mitrea (Colegiul 8) care au avut telefoanele închise. Nu au răspuns apelurilor ziarului „Cuget liber” nici deputații PSD Cristina Dumitrache (Colegiul 3) și Matei Brătianu (Colegiul 7) și nici democrat-liberalul Zanfir Iorguș (Colegiul 5). Brătianu a trimis, totuși, un mesaj în care ne invita la un dialog prin sms: „Nu sunt în țară, vă rog trimiteți sms”. Senatorul PD-L Mircea Banias (Colegiul 4) a avut „probleme tehnice” cu telefonul mobil și nu a putut fi contactat nici el.