"Vă rog să nu transportaţi nuntaşii cu ele"

Microbuze școlare pentru Constanța

"Vă rog să nu transportați nuntașii cu ele"

Prefectul Claudiu Palaz a semnat, ieri, protocoalele de predare primire pentru patru microbuze ce vor merge la școlile din județ din partea Ministerului Educației. Mașinile au mers la administrațiile locale din Peștera, Cogealac, Nicolae Bălcescu și Hârșova.Evenimentul de predare a avut loc în fața sediului Prefecturii Constanța, începând cu ora 10.00, unde trei dintre primarii localităților în cauză așteptau cuminți să-și primească „primul cadou pe anul 2012”. De altfel, ulterior, primarul localității Peștera, Valetin Vrabie, ne-a mărturisit că acesta a fost „primul cadou din cariera sa de primar”.Pe lângă Vrabie, la eveniment au participat edilii Tudor Nădrag și Viorel Bălan, din partea administrației locale Cogealac neprezentându-se nicio persoană mandatată să parafeze protocolul. Cât despre edilul Cati Hristu, o parte dintre cei prezenți au declarat că l-au văzut în zonă, însă a preferat ușa Primăriei Constanța, în pofida celei de la Prefectură.În primă fază, noii posesori ai autovehiculelor de transport au fost invitați de către Claudiu Palaz în sediul Prefecturii Constanța, unde au fost semnate protocoale de predare-primire.Ele au fost completate de către prefectul Claudiu Palaz, care, mai în glumă, mai în serios, i-a sfătuit pe primari să nu care nuntașii cu ele, așa cum au mai existat cazuri în țară.„Ați văzut că nu s-a ținut cont de culoarea politică. Au existat tot felul de speculații cum că microbuzele se vor doar pentru anumiți primari, însă după cum puteți vedea primarii care au venit astăzi provin din diverse partide. Totuși, nu vreau să se supere primarii, dar țin să inscripționăm aceste microbuze cu sigla Guvernului României și cu numele școlilor respective pentru a nu fi folosite în alte scopuri așa cum s-a mai auzit prin țară, spre exemplu pentru a transporta nuntași”, a declarat Palaz.„Avem nevoie de microbuze mai mari”După semnarea protocoalelor, șefii administrațiilor locale au fost invitați afară, unde mașinile au fost sfințite de un sobor de preoți.Toți primarii s-au declarat încântați de cadoul primit la început de an, dar nu și-au ascuns totuși regretul că numai un microbuz pentru fiecare localitate este insuficient, numărul elevilor fiind destul de mare.„Avem 800 și ceva de copii, din clase I-XI care vor beneficia de acest cadou. Microbuzul va fi folosit, atât pentru transportul școlar, cât și pentru alte activități specifice, olimpiade și concursuri. Așteptam de mai bine de un acest mijloc de transport și ne va fi foarte util”, a declarat Viorel Bălan.Întrebat cât de necesar este un astfel de microbuz pentru localitatea Peștera, primarul Valentin Vrabie a replicat: „Foarte necesar în condițiile în care avem peste 100 de copii din patru sate, la care se adaugă localitatea Peștera și un singur microbuz pentru ei. Până în momentul de față aveam un microbuz închiriat, însă vom renunța la acesta. Nu este suficient pentru că are doar 16 locuri, dar am speranța ca pe viitor să primim unele mai mari, de 40 de locuri pentru ca șoferii vor fi nevoiți să facă mai multe curs. Este foarte costisitor și se resimte în privința combustibilului” .Declarația sa a fost susținută și de spusele primarului orașului Hârșova, Tudor Nădrag.„Există foarte multe motive pentru care acest microbuz era necesar. Copii trebuie să străbată o distanța de aproximativ trei kilometri, iar circulația de pe drumul DN2A este foarte aglomerată, este periculos pentru ei. Totuși, nu este suficient, ne trebuie un autobuz mai mare pentru că aveam 400 de copii care merg la Grupul școlar Carsium, sunt 15 copii din satul Vadul Oii, care trebuie duși zilnic la școală. Din câte știu, suntem pe lista Ministerului Educației cu alte două microbuze sau cu un autobuz. Până atunci, vom încerca să ne descurcăm așa. Mai avem un microbuz și un cel de-al doilea al primăriei, la care se va alătura și cel primit astăzi. Acestea vor face mai multe curse și vor asigura transportul pentru toți copii din localitate”, a specificat Nădrag.