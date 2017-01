„Vă place să vi se ploconească oamenii, iar cei care nu o fac sunt trădători“

1

Premiantul

Ma mir ca Premiantul UTC-ist nu a apelat in scolareasca lui scrisoare despre meritele sale ca elev silitor in toate scolile pe care le-a urmat. Ins , nu toti elevii silitori ajum=ng sa ocupe pozitii forte in viata. In cele mai multe cazuri , elevii silitori cu iz de genii timpurii ajung sa fie condusi mult mai bine de cat ar face-o ei de catre insi mai putin silitori dar pragmatici. Premiantul face o mare confuzie cand asociaza politica cu activitatea scolareasca. A fost si ramane un personaj la care maturizarea nu progreseaza. Ar trebui sa mai stie premiantul ca intr-o disputa de orgolii cu o femeie , barbatii ca el sunt defavorizati.