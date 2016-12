Mugurel Mitrana, primarul comunei 23 August:

"Va fi un an foarte greu, dar trebuie să ne descurcăm"

Deși se anunță un an foarte greu din punct de vedere financiar, Primăria 23 August are planificate numeroase proiecte de mare importanță pentru comunitate. Că vorbim de rețele de apă și canalizare, asfaltare de drumuri sau investiții în alimentarea cu gaze, administrația locală caută să găsească pârghiile financiare necesare pentru ca localitatea să continue transformarea. „Va fi un an foarte greu, dar trebuie să ne descurcăm. După ce că sunt foarte puțini bani, ne încurcă destul de mult și faptul că nu avem încă un buget deși suntem aproape în aprilie. Ar fi trebuit ca în această perioadă lucrările să fie demarate deja, dar nu știm exact pe ce bani ne vom putea baza, așa că așteptăm. Sperăm ca în cel mult o săptămână să întocmim și să votăm bugetul, apoi să dăm drumul la investiții”, ne-a declarat primarul Mugurel Mitrana.Cu toate acestea, proiecte de anvergură așteaptă să înceapă la 23 August. Cea mai importantă este o investiție de peste 20 milioane de lei, bani de la Guvern, pentru introducerea canalizării în comună și în toată zona turistică, pe o distanță de 55 kilometri. Licitația pentru atribuirea lucrărilor a fost realizată, iar în curând se va trece la execuție, perioada de finalizare fiind octombrie 2014.De asemenea, tot anul acesta, va demara un proiect privind asfaltarea șoselei spre Moșneni în valoare de 5,3 milioane de lei, iar alte 8 milioane de lei, provenite de la Fondul de Mediu, vor fi alocate pentru dalarea canalului Dulcești - 23 August.O altă investiție care așteaptă să fie finalizată în această toamnă este complexul sportiv de la intrarea în localitatea 23 August. Baza va cuprinde teren de sport, sală de forță, vestiare, pistă de alergare, parcare și va fi una dintre cele mai moderne din județul Constanța. Totodată, în curând se așteaptă demararea lucrărilor pentru introducerea sistemului de alimentare cu gaze în 23 August. Primăria a depus în urmă cu doi ani proiectul la Ministerul Economiei și, în urma unei licitații, Ministerul a desemnat firma Megaconstruct să realizeze întreaga investiție. Practic, toate costurile vor fi suportate de firma respectivă, care va exploata după finalizare sistemul de alimentare cu gaze. „Vom aduce gaze la 23 August fără nicio cheltuială din partea Primăriei”, a mai declarat primarul Mugurel Mitrana.