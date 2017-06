V-aţi imagina Constanţa fără ajutoare sociale?

3

Bantustanul din S-E

Constanta sub binomul Mazare- Fagadau a involuat de la stadiul de oras , la cel de bantustan.Mai trebuie sa ne bage " permise de trecere" si o sa aratam la fel ca cei din Transkei sau Venda. Domn Zaporojan, dvs vb despre oameni educati, unde sunt?Mai mult de 50% din populatie sunt analfabeti functionali, tot peste 50 % dintre cadrele didactice sunt corupte*, iar cei despre cei din fruntea urbei sa nu mai vorbim.Numai DNA Constanta se face ca nu vede. Cu cine vrei sa dezvolti orasul?Cu acest coate goale, mate fripte de Fagadau?Un golanas crescut si educat in sfera coruptie si politicii de catre derbedeul penal de Mazare.Cu Fagadau & Co vrei sa dezvolti orasul? Cu don Calogero din Donnafugata? PS 1. * - stiu ca o sa fiu contestat si injurat ca am spus asta despre cadrele didactice, dar acesta este adevarul crud.Dovezi : toate cele 3 mari institutii de invatamant superior UMC,ANMB si Univ. Ovidius au imaginile patate de catre scandalurile de coruptie.Care a fost reactia conducerii acestor institutii?A fost cumva una ferma de condamnare , sau au luat masuri aspre de lupta impotriva coruptiei?NUSpaga de rigoare se da in continuare,intrebati studentii.Sa nu mai vb despre cadrele universitare care si-au luat doctoratele plagiate pe spagi.Vreti sa va mai spun de coruptia din licee, scoli si gradinite?Si cand ma refer la coruptie ma refer mai ales la cadrele didactice din posturile de conducere, care ajung acolo datorita "partidului" , la fel ca-n toate instituțiile patronate de STAT. Cum era domn Cosmin articolul " Partidul va da.Voi ce-i dati?" PS 2. Cadrele didactice ,profesorii reprezinta cea mai importanta categorie ptr un oras sau o tara.Fara educatia primita de la ei nu poti evolua ca tara.Ei sunt baza care formeaza viitorul.O mana de profesori corupti ajunsi in functii inalte ( ex.decan ,rector ,director, inspector scolar etc) pot afecta destinul unei comunitati ptr zeci de ani poate chiar sute.Cel mai bun exemplu este scandalul tezelor de doctorat, cu zecile de universitati care scoteau doctori peste noapte.Oare mai suntem credibili?